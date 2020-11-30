Израильские танцы под лентой и шпильки Дерюгиной: как прошел финал чемпионата Европы

На выходных в Киеве завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике. "Прошло 84 года..." Помните эту фразу Роуз из "Титаника", которая стала мемом? Примерно такие ощущения возникали каждый раз, когда начинали считать, как долго у граций не было абсолютной чемпионки Европы не из России. Хотя и других крупных турниров это также касается.

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Израильская замена России

К счастью, ждали мы не 84 года, но достаточно долго – 23. Именно на чемпионате Европы в Киеве – впервые с 1997-го, когда континентальное многоборье выиграла украинка Елена Витриченко, – этот титул достался гимнастке, которая выступала не под триколором, – Линой Ашрам из Израиля.

Россиянки в этом году отказались участвовать в чемпионате в принципе, так что "нарушение традиции" произошло бы в любом случае. Однако Линой трудно назвать случайной чемпионкой, зная ее длительную историю борьбы за статус лучшей в мире и настойчивое и пока самое убедительное наступление на доминирование россиянок.

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За плечами израильской грации – 11 медалей чемпионатов мира, четыре – Европейских игр, и теперь уже три – Европы. Ашрам вернулась на подиум буквально с первой попытки. В 2020-м она еще нигде полноценно не выступала: только показала мяч на летнем онлайн-турнире.

А в Киеве мы наконец увидели и ее обруч, который традиционно рвет всех в клочья по количеству навороченной работы с предметом, и булавы под безумный микс поп-дивы Бейонсе, и "Хаву Нагилу" с лентой, которая была самой слабой из четырех упражнений. Но запомнится характерными вытанцовываниями Линой, пока та ждала возвращения подброшенного предмета. Несмотря на то, что это еще даже не ее 100%, Ашрам сделала крутую заявку на следующий сезон, каким бы он ни был.

Почти сразу после награждения команда Израиля спешила на самолет домой, поэтому их лидер Линой Ашрам успела лишь вкратце поделиться впечатлениями от возвращения на ковер:

"В момент короны я все время продолжала работать с моим тренером Айелет Зуссман. В конце концов, пришел момент соревнований. Очень за ними соскучилась и рада, что получилось приехать сюда и победить. Киев смогла посмотреть только с автобуса, но все, что увидела, очень понравилось".

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Для Израиля это очередной "первый раз" на вершине чемпионата Европы в личном первенстве. Их сборная покинула Киев с наибольшим количеством наград – 7 (по три "золота" и "серебра" и одна "бронза"). А Николь Зеликман, которая заняла 5-е место в многоборье, хоть и не зацепилась за медаль, заслужила звание "Мисс Стабильность" – настолько ровно и уверенно она прошла все четыре вида.

Чемпионат по-домашнему и белорусский коронавирус

Но несмотря на высокий класс Линой, ей было кому составить конкуренцию. Более того – она была близка к потере "золота". Белоруска Алина Гарнасько настолько разошлась и, как, наверное, никогда в карьере, качественно отработала со всеми предметами, – подобно группам накануне – набрала точно такие же баллы, как и Ашрам – 100.9.

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Безостановочные булавы Алины под рок-оперу "Моцарт" судьи даже признали лучшей на этих соревнованиях и поставили ее 26.55 балла. Опять же, решающей стала сумма всех оценок за выполнение, что оказалась выше у израильтянки.

Алина своими выступлениями была "безумно довольна:

"На сегодня я показала максимум. И слезы только от счастья, от хорошего выступления и четырех чистых видов. В чем были сложности из-за пандемии? Было тяжело начать. В сентябре прошел первый турнир после большого перерыва – Кубок Дерюгиной, и нам удалось сюда приехать и показать достойный результат. После этого мы готовились, были минимальные выезды. И уже на чемпионате Европы была такая домашняя обстановка, что не было никакого волнения. Обстановка в Киеве комфортная. Были соблюдены все меры безопасности, и все прошло на высшем уровне".

Гарнасько также призналась, что команде пошла на пользу более активная соревновательная практика, чем у других участниц, ведь, кроме Киева, белоруски участвовали и в турнире в Минске:

"Это очень помогло. Есть гимнастки, которые еще нигде не выступили даже спустя год после чемпионата мира в Баку-2019. Но у нас страна такая: у нас нет коронавируса, – рассмеялась Алина. – Поэтому был грех просиживать, когда есть возможность и разрешение на выезд. После чемпионата, думаю, будет небольшая реабилитация, и с января пойдет жесткая подготовка к Олимпийским играм".

"Бронза" чемпионата также досталась Беларуси, а именно – Анастасии Салос (96.5 балла), которая сумела обойти сильную, но еще не до конца восстановленную после карантина болгарку Боряну Калейн. Салос совершенно не уступает талантом и способностями партнерше по команде, но ей до сих пор немного не хватает стабильности, чтобы в один день одинаково хорошо пройти все виды и побороться за места повыше. История, знакомая нашей Владе Никольченко.

Главная тренерша белорусок Ирина Лепарская это подтвердила и нашла положительные слова для обеих девушек:

"Настя немного зажалась. Она может все четыре вида делать лучше. Это потрясающая гимнастка. Но Алине все удалось. Я за нее очень рада, потому что эта девочка прошла большой путь неудач, операций, лечений, обновлений. Она вернулась в спорт и вернулась очень громко".

Беларусь была представлена только в индивидуальных соревнованиях: групповички побороться за медали не смогли.

"Назвать это художественной гимнастикою сомнительно"

Как и ожидалось, бороться с такими соперницами украинкам было сложно и в теории, и реально. Влада Никольченко, которую за два дня до соревнований вернули в заявку вместо Виктории Оноприенко, достаточно неплохо начала, без грубых ошибок пройдя обруч, но дальше все пошло на убыль.

Мяч Влады пришлось спасать после неудачного броска, в булавах уже пошли потери, а лента совсем не слушалась и дважды подряд выходила за пределы ковра (один из низ – вместе с Владой). Как результат – только 8-я ступень и ровно 90 баллов.

Как объяснила главная тренерша сборной Ирина Дерюгина, Викторию заменили из-за ее физического состояния:

"Она много болела. За последний месяц три раза была с температурой 39. Мы приняли решение в последний момент, потому что она была физически слабее. А это хороший ребенок, которого нельзя было бросить здесь на ржавые гвозди".

Высказалась президент Федерации художественной гимнастики и по Владе:

"Она много отдыхала в этом году. Девочке 17 лет, психологически очень тяжелый возраст. Когда нет семьи, нет нормальных родителей, которые бы просто направляли ребенка и помогали – это проблема. Над гимнастикой нужно минимум 80 часов в день работать. Это страшный труд. Десять лет готовишь, а потом, когда выходит ребенок на площадку, начинаешь понимать, что он психологически не может. Вот ей тяжело было. Уникальная девочка, в мире такого нет чуда. Но данные сегодня – не показатель. Показатель – только характер. Сейчас мы ищем детей, которые обладают характером и могут выйти и чувствовать себя как скала".

Лучше справилась с волнением на домашнем чемпионате Европы Ева Мелещук. Несмотря на некоторые помарки, она заняла высокое для себя 6-е место (93.45), обыграв болгарку Катрин Тасеву и обойдя Никольченко в трех из четырех видов, в том числе с мячом, за который получила 24.85.

"Я счастлива, потому что это был долгожданный чемпионат, – порадовалась Ева. – Справедливо ли оценивали, не могу судить, потому что я была сосредоточена на своей работе. Для меня было важно выйти и сделать. Возможно, не хватило чего-то из-за того, что сделала не все, что было поставлено. Я прошла стабильно, но не выполнила всю карточку: где-то осторожничала, где-то недоделала. Но буду работать над этим".

Ирина Дерюгина результатами была довольна меньше и даже обвинила в них домашнее судейство, а также поставила под сомнение заслуги неукраинских гимнасток:

"В нашем виде спорта много зависит от того, как пройдет жеребьевка. На этих соревнованиях она была не совсем правильно сделана. В первый день судей, которые имеют категорию D1, было всего три. На индивидуальных – чуть-чуть больше. Но эти судьи должны были иметь приоритет на две бригады. А у нас решала все D3. В этой бригаде сидела Беларусь и другие".

"Но я всех поздравляю. В первую очередь – Ашрам. Девочка проявила волю, характер и не сделала ошибок. Хотя назвать это художественной гимнастикой может быть сомнительно. Например, гимнастка должна касаться ногой головы во время прыжка. А там до касания – как до неба. Если посчитать три прыжка по 0,3, которые должны сниматься, но не снимаются – и многим гимнасткам не снимаются, – то это все сомнительно и жалко. Сказали им, что мы уже много заработали медалей – надо поделиться", – подытожила Дерюгина.

Добавим еще одно видео Линой, чтобы вы посмотрели своими глазами, действительно ли ей "как до неба" в прыжках:

Дерюгина еще раз подчеркнула, что после начала пандемии "было сложно удержать детей. Нужен был старт. После него можно хотя бы вздохнуть и спокойно готовиться дальше к Олимпиаде. Потому что непонятно, что будет дальше, какие соревнования у нас будут и в каком охренительном состоянии мы будем к следующему олимпийскому году".

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Украина всего на одну медаль уступала Израилю в командном зачете и завершила чемпионат Европы со шестью медалями: тремя золотыми (командное, финал с 5 мячами в группах, юниорский финал с мячом Полины Карики), двумя серебряными (финал с 3 обручами и 2 парами булав в группах, юниорский финал с лентой Карины Сидорак) и одной бронзой (групповое многоборье).

Смотрите открытие чемпионата Европы

Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве

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