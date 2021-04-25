Українська
$ 28,06
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Из запасных – на пьедестал! Огненный прорыв украинской гимнастки

25 апреля, 20:18

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике украинка Анастасия Бачинская завоевала бронзовую медаль в упражнениях на бревне

Снова хорошие новости пришли из Базеля, где проходит чемпионат Европы по спортивной гимнастике. Мы уже писали, что золотую медаль выиграл Игорь Радивилов. Наш спортсмен стал лучшим в опорном прыжке.

Реклама

А теперь есть награда и в женских соревнованиях. 17-летняя Анастасия Бачинская выиграла "бронзу" в упражнениях на бревне.

Что интересно, наша спортсменка сначала не попала в финал. Она была лишь запасной. Но после отказа двух участниц Анастасия включилась в борьбу за награды. И весьма успешно.

Чемпионкой Европы в четвертый раз стала француженка Мелани Де Хесус дос Сантос. Серебряную медаль выиграла олимпийская чемпионка 2016 года Санне Веверс из Нидерландов.

Реклама

Ранее мы писали, что вундеркинд из Украины уже с медалью на первом взрослом чемпионате Европы. В Базеле 17-летний Илья Ковтун оказался достойной заменой олимпийского чемпиона Олега Верняева, сенсационно взяв "бронзу" в многоборье.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

спортивная гимнастика Чемпионат Европы Анастасия Бачинская
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Я готова показаться вам без волос". Фото украинской гимнастки во время химиотерапииДругие
Горячая велосипедистка едва удерживает грудь рукой и смеется: фото
Горячая велосипедистка едва удерживает грудь рукой и смеется: фотоДругие
Похоже на угрозу из Крестного отца: Баюл попросили замолчать
Похоже на угрозу из Крестного отца: Баюл попросили замолчатьДругие
Спортсменка в мокром купальнике взорвала соцсети
Спортсменка в мокром купальнике взорвала соцсетиДругие
Спикеры Sports Talk Club обсудят популярность женского спорта
Спикеры Sports Talk Club обсудят популярность женского спортаДругие
Баюл помолодела после скандалов с Россией: свежее фото легенды
Баюл помолодела после скандалов с Россией: свежее фото легендыДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять