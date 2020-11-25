Из-за коронавируса у Украины забрали "прыгучий" чемпионат мира 2020 года

Однако Киев все же примет юношеский мундиаль по прыжкам в воду в 2021-м

Международная федерация по прыжкам в воду приняла решения перенести юношеский чемпионат мира, который должен был пройти в конце 2020 года в Киеве. Об этом рассказал президент федерации Украины по прыжкам в воду Игорь Лысов. Хотя ранее мы сообщали что Украина еще может принять чемпионат мира осенью.

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"Мы были готовы принимать соревнования на самом высоком уровне, так как мы это умеем и делаем. Ждали только решение Международной федерации. К сожалению, из-за пандемии коронавируса, праздник спорта в этом году отменяется. Здоровье спортсменов – самое главное для нас и подвергать его риску мы не можем", – цитирует Лысова сайт федерации.

Тренировка перед стартом чемпионата Европы / Фото: Сергей Ревера

Теперь юношеский чемпионат мира по прыжкам в воду пройдет в Киеве с 28 ноября по 5 декабря 2021 года. Напомним, что предыдуще первенство два года назад также принимал Киев. Турнир собрал рекордное количество участников за все 22 чемпионата – 220 прыгунов с пяти континентов. Украинцы Евгений Науменко и Олег Сербин завоевали тогда единственную медаль для Украины – "бронзу" в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

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Мы также рассказывали, как 14-летний украинский вундеркинд будет бороться за медали Олимпиады. Алексей Середа на церемонии спортивного "Оскара" стал "Восходящей звездой" украинского спорта. Он был четвертым на чемпионате мира и первым – на Европе.

Смотрите, как Алексей Середа стал чемпионом Европы по прыжкам в воду

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