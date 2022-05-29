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Сахалин, война и плюс 60 кг: как украинец стал самым крутым сумоистом в истории

Андрей Фоменко Андрей Фоменко Редактор редакции Спорт
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29 мая, 16:44
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Невероятная история легенды сумо – японца с украинскими корнями Тайхо Коки или же Ивана Борышко, чей отец был родом с Харьковщины
Тысячи жителей Токио вышли на чемпионский парад Борышко
Тысячи жителей Токио вышли на чемпионский парад Борышко / Фото: Getty Images

29 мая свой 82 день рождения отпраздновал бы Тайхо Коки – один из самых знаменитых борцов сумо в истории. При этом далеко не все знают, что великий японский сумоист – наполовину украинец Иван Борышко. Судьба Ная Коки (так его звали в Японии) полна не только побед, но и превратностей. Борец стал самым молодым обладателем наивысшего титула в сумо – Йокодзуны, выиграл 32 Кубка императора Японии, но до слез сожалел, что его триумфа не видит отец. На старости, говорят, он побывал на исторической Родине, в Украине, а в Японии остался символом трудолюбия и успеха.

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Детство на Сахалине

Отец будущего чемпиона, Маркиян Борышко, и его дед перебрались на Сахалин из села Рунивщина, что за 150 км от Харькова, еще в 1900-м году вместе с другими переселенцами, которым бесплатно раздавали землю. Остров тогда входил в состав Российской империи. Правда, через пять лет, после российско-японской войны перешел к Японии. Там в 1940 году и родился будущий чемпион в семье украинца и японки.

Маркиян назвал сына Иваном, а его жена, которая была на 18 лет младше, – Коки, двумя иероглифами, обозначающими "счастье и радость". Семейное благополучие оборвалось после Второй мировой войны, когда Сахалин отошел Советскому Союзу. Киэ Ная уехала в Токио, а Маркияна "советы" забрали переводчиком, и больше жену и детей он никогда не видел. Позже его репрессировали и посадили в тюрьму как шпиона, в 1950-х амнистировали. Умер он в 1960-м.

Путь к славе в Японии

А в это время Иван жил совсем другой жизнью. Его мать с трудом принимали в Японии, многие считали ее женой советского шпиона. Ная была швеей, но еще и торговала, а сын помогал зарабатывать на жизнь продажей соевых бобов на базаре. Но в 16 лет парня пригласили на занятия сумо, и жизнь его круто изменилась. Занимался он очень усердно, а за большой размах рук получил от тренера прозвище Тайхо – великая птица. Со временем его так и называли – Великий Феникс. Хотя для этого ему пришлось изрядно растолстеть. При росте 187 см он весил всего 75 кг, но со временем поправился еще на 60.

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А затем случилось невероятное: Иван стал выбивать с ковра одного за другим местных сумоистов, сначала скромных, а затем и именитых. И уже в 21 год он навсегда получил наивысший титул в сумо – Йокодзуна. В Японии он так и остался самым молодым носителем этого звания. Годами позже Тайхо 32 раза подряд выигрывал самый почетный Кубок Императора. В молодые годы он очень жалел, что его успехов не видит отец. О его судьбе борец тогда не знал.

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В Японии Борышко был одним из самых узнаваемых знаменитостей и считался красавцем. В его лице легко узнавались европейские черты, но это еще больше добавляло ему шарма и привлекало внимания. В 26 лет Иван женился на дочери владельца гостиницы, а свою жизнь навсегда связал с сумо. Широкий славянский характер давал о себе периодически знать. Например, на свадьбу Ная-Борышко позвал более тысячи гостей и 200 журналистов.

В 1968 году после 45 победных схваток он судейским решением уступил в 46-й. Однако на следующий день в газете появилось фото, которое опровергло вердикт судей. Японские газеты окрестили то решение "ошибкой столетия". Именно после того случая в сумо ввели видеоповторы. В отставку борец ушел через три года, когда понял, что пора уступить дорогу молодым. Но навсегда остался в Японии уважаемой персоной. Считается, что прикоснуться к великому сумоисту – значит, отхватить от него "кусочек счастья".

Жизнь после борьбы: остался в сумо и искал отцовские корни

В 1977 году Тайхо пришлось вступить в борьбу с болезнью: он пережил инсульт и оказался частично парализован. Со временем "Великий Феникс" практически полностью преодолел последствия инсульта, но уже не был таким подвижным, как ранее. Работал он тренером и директором музея, а на пенсии серьезно занялся исследованием родительских корней. Одни источники говорят, что в 2002 году Коки приехал на историческую Родину – в село Рунивщина, что в Харьковской области. Другие утверждают, что он прислал помощника, поскольку здоровье не позволяло ему путешествовать. От дедовской хаты уже ничего не осталось, но родные места Борышко-Ная увидел, по крайней мере, на видео. В Японии у него навсегда сохранились украинская земля в платке и сосуд с водой из сельского колодца.

В это время в Харькове проводили турнир по сумо, и великий борец согласился дать ему свое имя – Коки Тайхо. С тех пор соревнования стали традиционными. Позже и наша держава вспомнила о Тайхо, которого наградили орденом "За заслуги" ІІІ степени. А в Одессе японцу с украинскими корнями даже поставили памятник . В Японии монумент славному борцу появился еще раньше – там увековечивают всех Йокодзун.

Ушел в мир иной Иван-Коки в январе 2013 года из-за проблем с сердцем. Через пару недель после того, как великого человека не стало, закрылась школа, где он начинал свой путь. А еще через два года его рекорд по победам в Кубке Императора побили. Но от этого его слава нисколько не померкла.

Сын и сразу три внука "Великого Феникса" пошли по его стопам и занимались сумо. Недавно один из внуков, Такамори, посетил памятник деду на Сахалине.

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