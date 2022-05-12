История одной фотографии. Эфиоп 42 км бежал босиком за "золотом"

После олимпийского марафона в Риме-1960 фото эфиопа Абебе Бикилы облетели весь мир. Он 42 км бежал босиком. И стал олимпийским чемпионом! Первым среди темнокожих атлетов из Африки.
Бикила был включен в состав олимпийской сборной Эфиопии в самый последний момент. Он заменил товарища по команде, который получил травму.
Бежать марафон Абебе не планировал босым. Однако в бедной стране не было особого выбора в профессиональной обуви. Несколько пар кроссовок предоставил спонсор команды. Но когда Бикила пришел на примерку, то не нашел для себя комфортной обуви. И пробежал дистанцию босиком с олимпийским рекордом – 2:15.16.
Через четыре года в Токио-1964 снова стал олимпийским чемпионом с рекордом. Но в этот раз ему уже нашли подходящие кроссовки.
В 1969 году Абебе в результате автомобильной аварии оказался парализованным. Занялся стрельбой из лука, участвовал в Stoke Mandeville Games, которые в будущем стали Паралимпийскими играми.
Умер Бикила 25 октября 1973 года от инсульта. Ему был 41 года. Похороны собрали до 75 тысяч человек, а в стране был объявлен национальный траур.
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