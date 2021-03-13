Хозяйка оленей и королева горы: 10 любопытных фактов о красавице-рекордсменке Шиффрин

Американская горнолыжница празднует сегодня день рождения, а недавно не хотела вылезать из кровати

Американка Микаэла Шиффрин, которой 13 марта исполняется всего 26 лет, выиграла в горных лыжах все, что только можно. Очаровательная блондинка – двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира и трехкратная обладательница Кубка мира в общем зачете. Она не устает бить рекорды, а мы решили поближе познакомить вас с Микаэлой.

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Микаэла Шиффрин / Фото: Facebook

1. Родители Шиффрин – медики. Отец – анестезиолог и реаниматолог Джефф, мать Эйлин – медсестра. Однако в молодости они также занимались горными лыжами и научили Микаэлу. У спортсменки есть родной старший брат Тэйлор.

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2. Микаэла дебютировала в Кубке мира в чешском Шпиндлерув-Млине в 15 лет, не сумев отобраться во вторую попытку гигантского слалома. А всего через два года – в 17 – на глазах у родителей на чемпионате мира в Шладминге-2013 взяла "золото" в слаломе.

3. С детства Микаэла страдает от тревожного расстройства и синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

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4. В качестве призовых за сезон-2018/2019 американка получила миллион долларов. И стала первой горнолыжницей, которая заработала такую большую сумму за один соревновательный год.

Микаэла Шиффрин / Фото: Reuters

5. Микаэла единственная горнолыжница, выигравшая 15 гонок за один календарный год. И единственная среди мужчин и женщин, которая побеждала в шести дисциплинах Кубка мира по горным лыжам: слалом, параллельный слалом, гигантский слалом, супер-гигант, скоростной спуск и альпийская комбинация.

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6. Шиффрин – самый молодой чемпион по слалому в истории олимпийских горных лыж среди мужчин и женщин. В 2014 году в Сочи она победила в возрасте 18 лет и 345 дней.

Микаэла Шиффрин / Фото: Reuters

7. С 2017-го по 2019 год встречалась с французским горнолыжником Мэттью Фавром. История любви началась после победы Фавра в Валь д'Изере. Многие поздравили его, и Шиффрин в том числе. Семь дней спустя Шиффрин выиграла в Сестриере, и тогда уже Мэттью поздравил девушку. Француз отправил ей сообщение, а потом еще много писал. Шиффрин предложила встретиться. Фавр ответил не сразу, что рассердило Микаэлу, но свидание состоялось и у пары завязался роман. Но он не выдержал испытание расстоянием. К тому же во время соревнований влюбленные почти не виделись.

8. Микаэла могла бы выиграть намного больше, если бы в феврале 2020-го американка неожиданно не потеряла отца. Пока Шиффрин с мамой находилась на Кубке мира, он сорвался с крыши дома, куда полез чистить снег. Спасти Джеффа не удалось – он скончался от тяжелой травмы головы. Мир для Микаэлы просто рухнул – она не стала заканчивать этот сезон и с трудом настроилась на этот:

"Я вообще не был уверен, что когда-нибудь еще проеду гонку. Я потеряла часть души. Я не могла дышать, не могла думать, не могла ни спать, ни есть, и не могла месяцами перестать плакать. Меня до смерти пугало будущее. Но через какое-то время поняла, что как бы мне ни хотелось лежать в кровати и больше никогда не вставать, у меня не было выбора, кроме как вытащить себя оттуда и отложить эмоции".

9. Среди своих хобби американка называет игру в европейский футбол и теннис. Также она выучила немецкий. А еще у нее есть любимый кот.

10. Микаэла – владелица нескольких оленей, которых дарят за победу в финском Леви. И при этом она очень скромная. Спортсменка отмечает, что своими рекордами она всего лишь стремится расширить границы спорта. И советует молодым горнолыжницам:

"Будьте собой. Ко мне подходят девочки и говорят: "Я хочу быть, как ты!" Спасибо. Но – будьте другими. Будьте лучше. Измените спорт. Если вы будете делать то же самое, что сделала я, этого будет недостаточно".

Ранее мы писали, что вертолет забрал горнолыжницу в больницу после жуткого падения.

Все подробности в спецтеме Спортивные истории

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