Хороша в мундире! Красотка Линдси Вонн сменила лыжи на форму королевской гвардии

Самая красивая горнолыжница Линдси Вонн не умеет жить скучно. И после завершения карьеры олимпийская чемпионка заставляет говорить о себе. Американка сумела уговорить примерить форму даже такую серьезную королевскую гвардию в Лондоне. И надо сказать, что мундир охранника монаршей семьи очень даже идет Линдси.

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И черная шапка из медвежьего меха также оказалась по размеру известной спортсменке. К тому же пришлась по душе любимой собаке Линдси Люси. Надо сказать, что Вонн в последние годы никуда не ездит без своего кавалер-кинг-чарльз-спаниеля. Даже брала ее на зимнюю Олимпиаду в Южной Корее.

Эпизод с королевской гвардией вошел в одну из частей сериала-соревнования для собак "Стая", который запустила Линдси.

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Ранее мы рассказывали, что королева скорости Линдси Вонн оставила рекорды, но целится на кино.

Смотрите, как Линдси Вонн играла в хоккей с пылесосом

Линдси Вонн с пылесосом играет в хоккей со своим бойфрендом Пи-Кей Суббаном Видео: Instagram

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