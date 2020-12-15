Українська
$ 27,87
33,89
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Хороша в мундире! Красотка Линдси Вонн сменила лыжи на форму королевской гвардии

15 декабря, 00:26

Елена Павлова Елена Павлова

Красный комплект нашелся даже для собаки спортсменки

Самая красивая горнолыжница Линдси Вонн не умеет жить скучно. И после завершения карьеры олимпийская чемпионка заставляет говорить о себе. Американка сумела уговорить примерить форму даже такую серьезную королевскую гвардию в Лондоне. И надо сказать, что мундир охранника монаршей семьи очень даже идет Линдси.

Реклама

Читайте также: Сногсшибательная училка: как красавица Линдси Вонн читала лекцию на столе в Гарварде

И черная шапка из медвежьего меха также оказалась по размеру известной спортсменке. К тому же пришлась по душе любимой собаке Линдси Люси. Надо сказать, что Вонн в последние годы никуда не ездит без своего кавалер-кинг-чарльз-спаниеля. Даже брала ее на зимнюю Олимпиаду в Южной Корее.

Эпизод с королевской гвардией вошел в одну из частей сериала-соревнования для собак "Стая", который запустила Линдси.

Реклама

Ранее мы рассказывали, что королева скорости Линдси Вонн оставила рекорды, но целится на кино.

Смотрите, как Линдси Вонн играла в хоккей с пылесосом

Линдси Вонн с пылесосом играет в хоккей со своим бойфрендом Пи-Кей Суббаном Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

военные гвардейцы горные лыжи Линдси Вонн зимние виды спорта горнолыжный спорт
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)Другие
Голая грудь из-под пиджака: украинская саблистка продолжает раздеваться ради Instagram-отдачи
Голая грудь из-под пиджака: украинская саблистка продолжает раздеваться ради Instagram-отдачиДругие
Голая красота на руинах: словацкая велосипедистка разделась для
Голая красота на руинах: словацкая велосипедистка разделась для "райского" видеоДругие
Sports Talk Club: цифровизация спорта
Sports Talk Club: цифровизация спортаДругие
Огромные сугробы не смогли расчистить даже военные: снег поставил крест на Кубке мира
Огромные сугробы не смогли расчистить даже военные: снег поставил крест на Кубке мираДругие
В Instagram распалась самая крутая спортивная пара Украины
В Instagram распалась самая крутая спортивная пара УкраиныДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять