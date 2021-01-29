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Грудь не помещается в купальник: звезда гимнастики мечтает о Тайланде

29 января, 09:45

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Симона Байлз порадовала болельщиков пикантным фото

Знаменитая американская гимнастка Симона Байлз восхитила своих подписчиков в соцсетях. Спортсменка опубликовала фото в оригинальном купальнике, который не особо скрывает ее грудь.

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"Хотела бы быть на пляже в Тайланде, но меня ждет задний двор", – подписала Симона фото в Instagram.

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Отметим, что 23-летняя Симона Байлз – 4-кратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира, что является рекордом первенства планеты. По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира американка занимает второе место в истории спортивной гимнастики, уступая только уроженке Херсона Ларисе Латыниной.

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спортивная гимнастика гимнастка олимпийская чемпионка Симона Байлз
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