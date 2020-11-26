Грация сборной Украины Диана Баева: "От чемпионата Европы нужно получить кайф"

С 26 по 29 ноября в Киеве пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике. Одной из самых юных в нашей сборной будет 16-летняя Диана Баева, которая начинала заниматься в родной Макеевке еще десять лет назад. Выберите самую красивую гимнастку Европы.

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Во время интервью девушка порадовала нас своей непосредственностью и историей восхождения в большом спорте.

- Для меня чемпионат Европы – первые соревнования среди взрослых такого масштаба. Я очень переживаю. Хочется показать, что мы много работали и что это все было не впустую, не прошло зря, что у нас – классные программы и… купальники (улыбается).

Мы не зацикливаемся на медалях. Самое главное – хорошо выступить и получить от этого кайф. Если все сложится, хочется посвятить успех дедушке с бабушкой, которые живут в Макеевке. Очень давно с ними не виделись, скучаю по ним…

- У тебя интересная история попадания в гимнастику.

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- В шесть лет я очень хотела на танцы и попросила маму меня отвести туда. Но меня привели на… акробатику. Я удивилась, но ничего не сказала: акробатика – так акробатика. Меня попросили сделать "складочку", после чего посоветовали пойти на гимнастику. И на первую тренировку меня привел именно дедушка – с тех пор я в гимнастике.

Когда началась война, папа вместе с Донецким национальным университетом, где работает, переехал в Винницу и забрал одного брата. А в 2015 году мы там оказались уже всей семьей. Через три года я приехала на просмотр в Киев, и меня взяли в команду. Живу здесь с мамой и другим братом, а папа приезжает на выходные.

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- Как тебя приняли в Киеве?

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- Сначала мне было очень сложно и страшно. Я жила в интернате и в течение двух месяцев каждый день плакала. Мне казалось, что все – другие, лучше меня, а я – не такая. Сначала очень боялась соседки по комнате, а потом мы сдружились и я смеялась своим старым страхам. Но мама все равно переехала в Киев, чтобы постоянно поддерживать.

- Сейчас нет такого страха перед чемпионатом Европы?

- Конечно, мне очень страшно. Но я пытаюсь настроить себя так, чтобы получить от этого удовольствие. Ведь когда выступаешь с хорошим настроением, без напряга, то все выходит. Вот так же хочу и на чемпионате – выйти с хорошим настроением и думать только об этом моменте и не загадывать наперед. Просто все делать, как на тренировке и радоваться, что выступаю на таком турнире с такой командой. Как нас учила Ирина Ивановна, нужно идти к цели, ни на что не отвлекаясь.

- Как в школе относятся к тому, что ты в сборной?

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- Сейчас мы дистанционно учимся. А вот раньше, признаюсь, многие восхищались. Но и сейчас подружки из Винницы пишут, что гордятся мной и рады, что у меня в Киеве все получилось. Ведь было сложно после уроков сразу же мчаться на тренировки, а потом появляться в школе порой с синяками. Все-таки не зря это было.

- Всем известно, что ради формы гимнастки идут на многие жертвы. Ты тоже?

- На самом деле, когда у нас большие нагрузки, могу позволить съесть себе что-то вкусненькое, сладенькое, ведь оно потом "сгорит" на тренировках. Но когда нагрузки поменьше, приходится себя ограничивать. Хотя я люблю и тортики, и пасту, и пиццу.

- На чем же тогда держится организм?

- С утра ем кашу, творог с фруктами, и мне это нравится. Понятное дело, едим мясо, яйца – оттуда и получаем энергию. Завтрак сама готовлю, обед нам привозят в перерыве между тренировками, а уже на ужин мама готовит мясо с овощами. Люблю брокколи, цветную капусту.

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За трансляциями чемпионата можно следить каждый день на интернет-сервисе OLL.TV, а за финалами – в выходные на канале "Индиго".

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