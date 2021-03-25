Голова отскакивала от земли: лыжник страшно падал с трамплина и бился об склон (видео)

Олимпийского чемпиона из Норвегии без сознания увезли на вертолете

Олимпийский чемпион 2018 года в прыжках на лыжах с трамплина Даниэль-Андре Танде едва не разбился на этапе Кубка мира в словенской Планице. Титулованный норвежец неожиданно потерял сознание после неудачного приземления на разминке. Ранее 17-летняя украинка впервые прыгнула с трамплина на чемпионате мира.

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Даниэль-Андре Танде / Фото: Reuters

Как сообщает телеканал TVP Sport, 27-летний Танде потерял равновесие в полете и упал на трассу на скорости 100 км/ч. Приземление спортсмена оказалось настолько страшным, что было даже больно смотреть, не говоря уже о страданиях самого прыгуна. Он отскакивал от склона, как тряпичная кукла.

Словенские медики, которые дежурили у трамплина, на носилках перенесли не двигавшегося Танде в вертолет, на котором его доставили в больницу в Любляне. Как сообщили местные медики, жизни норвежца ничего не угрожает, а состояние – стабильное.

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Ранее этап Кубка мира по горным лыжам в итальянском Валь-ди-Фасса был прерван из-за жуткого падения норвежской горнолыжницы Кайсы Викхофф Ли. Девушка страшно падала и жутко кричала, запутавшись в сетке.

Видео: Сегодня

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