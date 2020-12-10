Голая красота на руинах: словацкая велосипедистка разделась для "райского" видео

Тут и не знаешь, что больше завораживает – прелести Люсии Яворчековой или красота местности

Словацкая велосипедистка и модель Люсия Яворчекова невероятно откровенно показала своим фолловерам кусочек "рая на земле". Спортсменка выложила видео из руин Тулума – мексиканского городка цивилизации майя, расположенного на утесах восточного берега полуострова Юкатан.

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Но прежде чем продемонстрировать миру яркие краски этой местности, тайный оператор сделал фокус на прелестях самой Люсии Яворчековой, сняв ее обнаженной на белоснежной кровати гостиничного номера. Подписчиков словно заставляют сравнить одну красоту с другой.

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Напомним, что Люсия подавала большие надежды в велоспорте, но быстро поняла, что главное ее призвание – модельный бизнес. За короткое время девушка заработала огромную популярность благодаря откровенным снимках в соцсетях. На данный момент на ее страницу в Instagram подписано 1,8 миллиона фолловеров.

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Девушка регулярно балует подписчиков откровенными снимками и часто фотографируется полностью обнаженной. Кстати, мы писали, что недавно Люсия Яворчекова разделась догола, взобравшись на высоту 1402 метра.

А совсем недавно сексапильная словацкая велосипедистка оголилась в бассейне на все сто. "Ты просто огонь!", "Идеальна", – пишут в комментариях поклонники Люсии.

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