Героиней чемпионата Европы в Киеве стала гимнастка из Израиля

Линой Ашрам стала победительницей в многоборье. Украинки остались за пределами пьедестала

В Киеве завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике. Обладательницей самой престижной медали – "золота" в многоборье – стала израильтянка Линой Ашрам, которая оставила у себя за спиной белорусок Алину Горносько и Анастасию Салос.

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Выступление "золотой" Линой Ашрам

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Линой Ашрам / Фото: European Gymnastics

Украинки Ева Мелещук и Влада Никольченко в многоборье заняли шестое и восьмое места.

Отметим, что изначально президент Федерации художественной гимнастики Украины Ирина Дерюгина заявляла, что Никольченко пропустит соревнования в киевском Дворце спорта из-за стресса. Однако в итоге 17-летнюю призерку предыдущих чемпионатов Европы и мира таки решили выставить на многоборье, но оно у Влады явно не задалось.

Выступление Влады Никольченко

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Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Киев

Индивидуальное многоборье

1. Линой Ашрам (Израиль) – 100,900

2. Алина Горносько (Беларусь) – 100,900

3. Анастасия Салос (Беларусь) – 96,500

4. Боряна Калейн (Болгария) – 95,300

5. Николь Зеликман (Израиль) – 94,600

6. Ева Мелещук (Украина) – 93,450

7. Катрин Тасева (Болгария) – 92,150

8. Влада Никольченко (Украина) – 90,00

9. Зохра Агамирова (Азербайджан) – 88,30

10. Андреа Вердес (Румыния) – 88,05

Яркие фото соревнований

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Ранее украинские гимнастки взяли "золото" чемпионата Европы в упражнении с пятью мячами. Наши девушки опередили Израиль и Эстонию.

Также мы писали, что золотую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике взяла украинская грация Полина Карика. Она заняла первое место в индивидуальном упражнении с мячом среди юниорок.

Напомним, что гимн для чемпионата Европы в Киеве написал Потап, а исполнила его Мишель Андраде.

Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве

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