Героиней чемпионата Европы в Киеве стала гимнастка из Израиля

В Киеве завершился чемпионат Европы по художественной гимнастике. Обладательницей самой престижной медали – "золота" в многоборье – стала израильтянка Линой Ашрам, которая оставила у себя за спиной белорусок Алину Горносько и Анастасию Салос.
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Выступление "золотой" Линой Ашрам
Украинки Ева Мелещук и Влада Никольченко в многоборье заняли шестое и восьмое места.
Отметим, что изначально президент Федерации художественной гимнастики Украины Ирина Дерюгина заявляла, что Никольченко пропустит соревнования в киевском Дворце спорта из-за стресса. Однако в итоге 17-летнюю призерку предыдущих чемпионатов Европы и мира таки решили выставить на многоборье, но оно у Влады явно не задалось.
Выступление Влады Никольченко
Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Киев
Индивидуальное многоборье
- 1. Линой Ашрам (Израиль) – 100,900
- 2. Алина Горносько (Беларусь) – 100,900
- 3. Анастасия Салос (Беларусь) – 96,500
- 4. Боряна Калейн (Болгария) – 95,300
- 5. Николь Зеликман (Израиль) – 94,600
- 6. Ева Мелещук (Украина) – 93,450
- 7. Катрин Тасева (Болгария) – 92,150
- 8. Влада Никольченко (Украина) – 90,00
- 9. Зохра Агамирова (Азербайджан) – 88,30
- 10. Андреа Вердес (Румыния) – 88,05
Яркие фото соревнований
Ранее украинские гимнастки взяли "золото" чемпионата Европы в упражнении с пятью мячами. Наши девушки опередили Израиль и Эстонию.
Также мы писали, что золотую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике взяла украинская грация Полина Карика. Она заняла первое место в индивидуальном упражнении с мячом среди юниорок.
Напомним, что гимн для чемпионата Европы в Киеве написал Потап, а исполнила его Мишель Андраде.
Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве
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