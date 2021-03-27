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Философия Белодед: красотка в соблазнительном топе поразмышляла об успехе

27 марта, 20:34

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Украинская дзюдоистка еще не побеждала в этом году

Звезда мирового дзюдо и одна из самых красивых украинских спортсменок Дарья Белодед пофилософствовала в соцсетях. "Все зависит от того, насколько мы настроены на успех", – подписала свой снимок в Instagram дзюдоистка.

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Напомним, что в этом году Белодед потерпела уже три поражения, так что ей предстоит усиленно тренироваться, чтобы вернуться на высокие позиции. Ведь Дарью считают одной из главных претенденток на олимпийскую медаль в Токио-2020.

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Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

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дзюдо Дарья Белодед
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