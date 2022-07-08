Фантастика! Сборная Украины забила 10 голов в матче отбора на Евро-2022 (видео)

Юношеская сборная по футзалу уничтожила сверстников из Андорры и успешно начала путь на чемпионат Европы

Сборная Украины по футзалу U-19 забила десять голов за матч

В начале июля женская сборная Украины стала бронзовой медалисткой чемпионата Европы по футзалу. А теперь свой путь в отборе на Евро начала мужская команда Украины до 19 лет.

В отборе наша сборная попала в квартет к Бельгии, Молдове и Андорре. Старт квалификации выдался у команды Одегова шикарным. В первом туре украинцы разнесли Андорру со счетом 10:2.

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Хет-трик на свой счет записал Британ, а по дублю оформили Лутай, Дичук и Ткачук. Еще один гол на счету Сметаненко. В параллельном матче Бельгия уверенно одолела Молдову со счетом 6:0.

Таким образом, наша команда возглавила группу. Матч против Бельгии пройдет сегодня, а с молдаванами сыграем 10 июля. Победитель группы выйдет на чемпионат Европы U-19.

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Турнир пройдет в Испании с 3 по 10 сентября. Участниками Евро-2022, помимо хозяев, уже стали Польша, Румыния, Италия, Франция, Хорватия и Португалия.