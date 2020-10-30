"Этот флаг ассоциируется с кровью": звезда сборной Беларуси ушел из команды

Белорусский волейболист Артур Удрис, который ранее отказался играть за сборную, теперь заявил, что больше никогда не будет выступать под красно-зеленым флагом. Напомним, что сейчас 30-летний спортсмен играет в чемпионате Польши за "Верву".

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"Я под красно-зеленым флагом точно стоять больше не буду. Не был о нем негативного мнения, пока этот флаг не начал ассоциироваться с лукашистскими митингами. Этот флаг ассоциируется у меня с этой кровью, с этой несправедливостью, с этим режимом. Я под ним точно стоять больше не буду", – цитирует Удриса mediazona.by.

Артур Удрис/Фото bvf.by

Ранее мы рассказывали, что тренера сборной Беларуси уволили за подпись под открытым письмомза отставку президента страны Александра Лукашенко и против насилия. Наставница вратарей сборной по гандболу Наталья Петракова и начальник команды Константин Грибов остались без работы из-за своей гражданской позиции.

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А бывшего вратаря сборной Беларуси по футболу судили за участие в протестах против Лукашенко. Василий Хомутовский был приговорен к штрафу.

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