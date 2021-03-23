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Этого лучше не видеть: в Индии упала трибуна с 2000 зрителей во время соревнований

23 марта, 21:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

По удивительному стечению обстоятельств никто не погиб

Крайне неприятный инцидент произошел в индийском городе Сурьяпет на юге страны. Во время открытия соревнований по кабадди – местному виду командной игры с элементами борьбы и пятнашек – обрушилась трибуна со зрителями! По сообщениям местных властей, на ней находилось около 2000 человек, что явно превышало допустимое количество.

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К счастью, обошлось без смертельных случаев. С различного вида повреждениями, переломами и ушибами к медикам обратилось около ста пострадавших. При этом пятеро из них получили тяжелые травмы.

Полиция начала расследование случившегося. Известно, что трибуны сделали из дерева специально к нынешним соревнованиям. Как показала практика, конструкция оказалась слабой для такого количества желающих увидеть зрелище. Проведение турнира запланировано до 25 марта.

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В прошлом году из-за крушения вертолета погиб Коби Брайант:

Падение вертолета Коби Брайанта Видео: Reuters

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спорт Индия катастрофа падение трибуна
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