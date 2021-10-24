Это судейский заговор! В России снова истерика после упущенной золотой медали

В вольных упражнениях Мельникова взяла серебро, а победа досталась японке Маи Мураками.
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Изначально она шла второй, но затем сборная Японии подала протест и выбила себе дополнительные 0,1 балла. В то же время протест России остался без внимания.
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"Судьи не засчитали этот элемент, и наши тренеры оперативно подали протест, который был отклонен. Доказывать что-либо сейчас бесполезно.
У нее отняли золото, что тут говорить, ведь тот неучтенный элемент стоил 0,1 балла, что давало Мельниковой возможность стать первой. У меня нет слов после всего этого", – цитирует старшего тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентину Родионенко ТАСС.
История напоминает выступление России в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020. Напомним, россияне раздули скандал после того, как Дина Аверина осталась без золота. Олимпийская чемпионка Линой Ашрам уронила снаряд во время выступления, но все равно получила оценку выше.
Тем не менее, провальную гимнастку в Кремле наградили, как золотую, вручив ей ключи от новенького BMW X5 нарду с другими чемпионами. В Сети тогда раскритиковали руководство страны за такую выборочность, а сейчас уже шутят, что Мельниковой тоже нужно подарить внедорожник.