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Это судейский заговор! В России снова истерика после упущенной золотой медали

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
24 октября, 16:05
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В России снова заговорили о судейском заговоре после того, как их спортсменка Ангелина Мельникова не смогла завоевать золото на чемпионате мира по спортивной гимнастике
Ангелина Мельникова стала второй на чемпионате мира
Ангелина Мельникова стала второй на чемпионате мира / Фото: Reuters

В вольных упражнениях Мельникова взяла серебро, а победа досталась японке Маи Мураками.

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Изначально она шла второй, но затем сборная Японии подала протест и выбила себе дополнительные 0,1 балла. В то же время протест России остался без внимания.

"Судьи не засчитали этот элемент, и наши тренеры оперативно подали протест, который был отклонен. Доказывать что-либо сейчас бесполезно.

У нее отняли золото, что тут говорить, ведь тот неучтенный элемент стоил 0,1 балла, что давало Мельниковой возможность стать первой. У меня нет слов после всего этого", – цитирует старшего тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентину Родионенко ТАСС.

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История напоминает выступление России в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020. Напомним, россияне раздули скандал после того, как Дина Аверина осталась без золота. Олимпийская чемпионка Линой Ашрам уронила снаряд во время выступления, но все равно получила оценку выше.

Айелет Зуссман и Линой Ашрам радуются победе на Олимпиаде-2020
Айелет Зуссман и Линой Ашрам радуются победе на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

Тем не менее, провальную гимнастку в Кремле наградили, как золотую, вручив ей ключи от новенького BMW X5 нарду с другими чемпионами. В Сети тогда раскритиковали руководство страны за такую выборочность, а сейчас уже шутят, что Мельниковой тоже нужно подарить внедорожник.

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Путин с Кабаевой и Авериной
Путин с Кабаевой и Авериной / Фото: Getty Images, Reuters

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