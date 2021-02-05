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Это сексизм! Олимпиаду-2020 потряс громкий скандал

5 февраля, 20:06

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Глава оргкомитета нелестно отозвался о женщинах

В Японии вспыхнул скандал вокруг главы оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори. Чиновника обвинили в сексизме.

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На заседании оргкомитета Олимпийских игр обсуждалось требование по увеличению числа женщин в этой структуре. "Совещания с участием большого количества женщин будут затягиваться, – ответил на эту инициативу Мори. – У женщин есть сильная склонность к соперничеству. Если одна участница поднимает руку, чтобы высказаться, все остальные начинают тоже хотеть что-то сказать. В результате все что-то говорят".

"Если мы увеличим количество женщин, нужно будет ограничить время для их выступления. В противном случае, они никогда не остановятся, а это проблема", – заключил Есиро Мори.

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Этими словами Мори вызвал бурю негодования в социальных сетях. Его обвинили в сексизме. А петиция с просьбой наказать мужчину за сутки собрала 90 тысяч подписей.

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Есиро Мори извинился за свои слова, но отказался уходить в отставку.

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Олимпийские игры Токио Олимпиада-2020 сексизм
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