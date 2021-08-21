Это прыжки в высоту или длину? Кенийка покорила болельщиков оригинальной техникой прыжка

Кенийская прыгунья в высоту приковала к себе внимание любителей спорта не спортивными достижениями, а необычным стилем прыжка

Кенийская прыгунья в высоту Зедд Чонгво

На юниорском чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Найроби с 18 по 22 августа, кенийская прыгунья Зедд Жесире Чонгво стала звездой соревнований. 17-летняя спортсменка в оригинальном стиле выступила на соревновании по прыжкам в высоту.

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В квалификации кенийка взяла высоту 1.64 м, но главное, что поразило, это стиль выполнения прыжка. Чонгво прыгнула через планку ногами вперед, а не спиной, как большинство спортсменов.

Кенийская прыгунья в высоту Зедд Чонгво / Фото: YouTube

Уже следующая высота в 1.69 м ей оказалась не по силам. В итоге кенийка заняла последнее 17-е место и не квалифицировалась в финал. Хотя ее личный рекорд – 1.71 м, является национальным рекордом Кении в ее возрастной группе.

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Видео с выступлением 17-летней спортсменки опубликовала Международная ассоциация легкоатлетических федерация.

Интересно, что Зедд Чонгво также выступила в соревнования по прыжкам в длину. Там она также не прошла квалификацию, заняв предпоследнее 19-е место, но показав при этом свой лучший результат в карьере – 5.71 м.

Видимо выступления кенийки сразу в двух дисциплинах и объясняет ее "устаревшую" технику прыжка в высоту. Чтобы не переучивать спортсменку тренер подготовил ее в том же стиле, в котором она выполняет прыжки в длину.