Это надо видеть: футболист словил мяч, брошенный с высоты 185 метров

Роб Гронковски / Фото: Instagram

Звезда американского футбола Роб Гронковски вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннеса. Гронковски установил новое мировое достижение, когда поймал мяч, выброшенный с высоты 185 метров. А в феврале Гронковски в составе Тампа-Бэй Бакканирс выиграл 55-й Супербоул.

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Мяч на рекорд бросали из кабины вертолета, зависшего над стадионом. И 31-летнему футболисту удалось поймать его с третьей попытки. Установление рекорда подтверждено видео и болельщиками, наблюдавшими за происходившем прямо на поле. Предыдущий рекорд составлял 170 метров.

Роб Гронковски поймал мяч, выброшенный из вертолета с высоты 185 метров Видео: Instagram

Гронковски выступает за Тампу с 2020 года и уже успел выиграть с ней Супербоул. Ранее спортсмен становился четырехкратным чемпионом Национальной футбольной лиги (НФЛ) в составе Нью-Ингленд Патриотс. На счету спортсмена также и звание самого результативного тайт-энда в истории НФЛ — в 2011 году он набрал 18 тачдаунов в одном сезоне, 17 из которых были прямыми пасами от квотербека.

Ранее футболист устроил кровавую бойню. Бывший игрок в американский футбол Филлип Адамс расстрелял семью известного врача.

Радость болельщиков "Тампа-Бэй Бакканирс" после победы в Супербоуле Видео: Reuters

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