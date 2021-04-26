Українська
$ 27,9
33,67
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Это надо видеть: футболист словил мяч, брошенный с высоты 185 метров

26 апреля, 19:12

Елена Павлова Елена Павлова

Победитель последнего Супербоула футболист Роб Гронковски установил рекорд Книги рекордов Гиннесса, когда зафиксировал в руках кожаный снаряд

Роб Гронковски

Роб Гронковски / Фото: Instagram

Звезда американского футбола Роб Гронковски вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннеса. Гронковски установил новое мировое достижение, когда поймал мяч, выброшенный с высоты 185 метров. А в феврале Гронковски в составе Тампа-Бэй Бакканирс выиграл 55-й Супербоул.

Реклама

Мяч на рекорд бросали из кабины вертолета, зависшего над стадионом. И 31-летнему футболисту удалось поймать его с третьей попытки. Установление рекорда подтверждено видео и болельщиками, наблюдавшими за происходившем прямо на поле. Предыдущий рекорд составлял 170 метров.

Роб Гронковски поймал мяч, выброшенный из вертолета с высоты 185 метров Видео: Instagram

Гронковски выступает за Тампу с 2020 года и уже успел выиграть с ней Супербоул. Ранее спортсмен становился четырехкратным чемпионом Национальной футбольной лиги (НФЛ) в составе Нью-Ингленд Патриотс. На счету спортсмена также и звание самого результативного тайт-энда в истории НФЛ — в 2011 году он набрал 18 тачдаунов в одном сезоне, 17 из которых были прямыми пасами от квотербека.

Ранее футболист устроил кровавую бойню. Бывший игрок в американский футбол Филлип Адамс расстрелял семью известного врача.

Радость болельщиков "Тампа-Бэй Бакканирс" после победы в Супербоуле Видео: Reuters
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рекорд вертолет мяч книга рекордов гиннеса американский футбол книга гиннеса
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Юлия Левченко в бикини: от этих кадров вам станет жаль секс-символ украинского спорта
Юлия Левченко в бикини: от этих кадров вам станет жаль секс-символ украинского спортаДругие
"Я готова показаться вам без волос". Фото украинской гимнастки во время химиотерапииДругие
Спикеры Sports Talk Club обсудят популярность женского спорта
Спикеры Sports Talk Club обсудят популярность женского спортаДругие
Горячая велосипедистка едва удерживает грудь рукой и смеется: фото
Горячая велосипедистка едва удерживает грудь рукой и смеется: фотоДругие
Баюл помолодела после скандалов с Россией: свежее фото легенды
Баюл помолодела после скандалов с Россией: свежее фото легендыДругие
Похоже на угрозу из Крестного отца: Баюл попросили замолчать
Похоже на угрозу из Крестного отца: Баюл попросили замолчатьДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять