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Украины вырывает первые медали на чемпионате Европы после карантина

12 ноября, 12:00

Елена Павлова Елена Павлова

На велотреке в Пловдиве на пьедестал поднимались четверо велосипедисток

Уже в первый день чемпионата Европы по велотреку, который проходит в болгарском Пловдиве при пустых трибунах, украинки завоевали две "бронзы". Сначала Татьяна Климченко стала третьей в гонке скретч. А затем Любовь Басова, Елена Старикова и Александра Логвинюк выиграли бронзовую медаль в командном спринте. Напомним, что до пандемии украинец вырвал первое "золото" Кубка мира на родине "Олл Блэкс".

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Татьяна Климченко/Фото UEC – Union Européenne de Cyclisme

Татьяна Климченко/Фото UEC – Union Européenne de Cyclisme

В Болгарии в поединке за третье место украинское трио выиграло у сборной Чехии с преимуществом в 2,493 секунды. "Золото" и "серебро" достались командам России и Великобритании соответственно. Но у наших велосипедистов еще будет время снова постоять на пьедестале, так как соревнования завершатся только 15 ноября.

Команда Украины по велотреку/Фото Dario Belingheri/BettiniPhotoÂ©2020
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Команда Украины по велотреку/Фото Dario Belingheri/BettiniPhotoÂ©2020

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Напомним, что чемпионат Европы 2019 года Украина закончила "бронзой" в гите Елена Стариковой. Также в Нидерландах Елена была второй в спринте. Еще одна бронзовая награда турнира досталась Анне Соловей, которая была вице-чемпионкой мира по шоссейным велогонкам.

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Чемпионат Европы велосипедистка велотрек Любовь Басова Елена Старикова
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