Эротичное шоу от бегуна в розовом купальнике: мужчина опозорил охрану Супербоула

Раньше вместо него на соревнованиях бегала пышногрудая блондинка

Несмотря на серьезную охрану и жесткие коронавирусные меры, Супербоул-2021 не обошелся без экстравагантного страйкера. В четвертой четверти матча "Тампа-Бэй Бакканирс" – "Канзас-Сити Чифс" на поле выбежал мужчина в розовом купальнике. Он успел пробежать несколько кругов, прежде чем его схватила охрана. Напомним, что Золушка выиграла Супербоул-2021, а героем стал 43-летний "джедай" Брэди.

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Судя по названию эротического сайта на купальнике, это очередная пиар-акция блогера и пранкера российского происхождения Виталия Здоровецкого. Ранее его ресурс продвигала пышногрудая блондинка Кинси Волански, которая стала известна киевским болельщикам в мае 2019 года. Тогда девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов.

Мужчина в розовом купальнике на Супербоуле-2021 / Фото: Reuters



Фото Reuters

Отметим, что в 2020 году на поле Супербоула пыталась выбежать девушка, но ее схватили до того, как ей удалось попасть в трансляцию.

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Ранее мы также сообщали, что звезду киевского финала ЛЧ запаковали в чемодан и отправили на Гавайи. Кинси Волански шокировала всех на приеме багажа.

Радость болельщиков "Тампа-Бэй Бакканирс" после победы в Супербоуле Видео: Reuters

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