Дружил с украинцем и завещал сердце Олимпии: 10 фактов об отце современных Олимпийских игр

1 января 1863 года родился барон Пьер де Кубертен. Человек, которого по праву считают отцом современных Олимпийских игр.
Кем же был этот человек, на века изменивший ход спортивной истории?
10 фактов о Пьере де Кубертене
1. Кубертен тяжело переживал последствия поражения Франции в войне с Пруссией. Восстановление и расцвет своей родины он видел в подъеме морального и физического состояния нации. С этой целью Кубертен организует Лигу физического воспитания, а затем Комитет по пропаганде физического воспитания. Тогда же рождается идея возродить Олимпийские игры.
2. На юбилее Французского атлетического союза 25 ноября 1892 года барон официально предложил восстановить связь времен и начать новую эру Олимпиад. Он даже на некоторое время отправился в Древнюю Олимпию, где бродил среди развалин античного стадиона и мысленно рисовал себе картины прошедших и будущих соревнований.
3. 23 июня 1894 года в Париже с целью возрождения и организации Олимпийских игр был создан Международный олимпийский комитет. В список первых 13 членов МОК вошел наш земляк Алексей Бутовский, родившийся в Полтавской губернии. С Кубертеном они познакомились за два года до эпохального события и поддержали друг друга в идее возрождения Олимпийских игр.
4. Первая Олимпиада прошла в Афинах, в 1896 году. Именно Кубертен решил, что на Олимпийских играх никогда нельзя назначать денежные призы, а можно вручать только почетные награды.
5. Идея возродить античную традицию (произносить на открытии Игр клятву верности олимпийским идеалам) также принадлежит барону. После долгих раздумий родился текст, который и сейчас произносят на всех Олимпиадах.
6. В Антверпене-1920 впервые над стадионом взвился олимпийский флаг: белое полотнище с пятью переплетенными кольцами голубого, желтого, черного, зеленого и красного цвета. Этот флаг был утвержден МОК по предложению Кубертена. Идея: пять колец – пять континентов.
7. В те временя на Олимпиадах проходил конкурс искусств. В Стокгольме-1912 в разделе "Литература" за "Оду спорту" победу присудили Жоржу Хороду (Франция) и Мартину Эшбаху (Германия). Лишь на церемонии награждения выяснилось, что это был псевдоним Пьера де Кубертена. Так барон пытался выразить олимпийскую идею, сближавшую даже страны не состоявшие в дружеских отношениях.
8. Барон не только увлекался спортом: он и педагог, и историк, и литератор. О чем свидетельствуют десятки написанных книг: "Французская хроника", "Всеобщая история" (в 4-х томах), "Записки о народном образовании", "Основы города Будущего", "Олимпийские мемуары"...
9. В жертву олимпийской мечте Кубертен приносил не только все свои силы, но и собственное состояние. В преклонном возрасте остался без средств к существованию. Бывшего президента МОК вместе с его женой взял на содержание специальный благотворительный фонд.
10. Умер Пьер де Кубертен 2 сентября 1937 года в Женеве и был похоронен в Лозанне, где находится штаб-квартира МОК. По завещанию, его сердце было захоронено отдельно, в монументе возле руин древней Олимпии.
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