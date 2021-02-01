Драма об украинской спортсменке получила две премии на кинофестивале

Фильм "Пульс" выйдет в прокат уже этой весной

Приятные новости пришли из США, где состоялся кинофестиваль Flathead Lake International Cinemafest. Открывал конкурсную программу украинский фильм "Пульс" – это спортивная драма основанная на реальных событиях.

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Жюри высоко оценило картину и "Пульс" получил две премии: лучший фильм и лучший режиссер (Юрий Чеботаренко), сообщает "Громадське".

О чем фильм?

"Пульс" – биографическая спортивная драма об украинской легкоатлетке Оксане Ботурчук.

По сюжету юная спортсменка живет в небольшом городке и мечтает об Олимпийских играх. Но страшная автокатастрофа, казалось, ставит крест на ее надеждах. Девушка теряет зрение. Но она не сдается и доказывает, что у настоящей мечты не бывает преград.

Кто такая Ботурчук?

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Оксана Ботурчук / Фото: Getty Images

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Оксана Ботурчук родилась 12 сентября 1984 года в Никополе. В детстве ее семья попала в ДТП и у девочки пропало зрение. Со временем, зрение частично восстановилось, но о большом спорте речи и быть не могло. Но Оксана не сдавалась. И добиться своей мечты помогли ей паралимпийские соревнования.

Ботурчук – чемпионка Паралимпиады-2008 в беге на 100 метров. В ее активе также серебряные медали Игр в Пекине-2008, Лондона-2012 и Рио-2016, "бронза" Олимпиады-2012 на дистанциях 100, 200 и 400 метров.

Трейлер фильма "Пульс"

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В украинском прокате "Пульс" выйдет весной 2021 года.

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