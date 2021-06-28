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Дочь звезды тенниса стала лучшей гольфисткой мира. Она еще и красотка

Любомир Луканюк, Андрей Трофимов
28 июня, 17:53
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Нелли Корда, дочь победителя теннисного Australian Open Петра Корды, в 22 года вышла на первое место в рейтинге лучших гольфисток мира
Нелли - №1 в мире, папа был - №2
Нелли - №1 в мире, папа был - №2

Дочь победителя Открытого чемпионата Австралии 1998 года по теннису Петра Корды стала лучшей гольфисткой мира. Нелли возглавит новый рейтинг победы на турнире KPMG Women's PGA Championship в Атланте (США).

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Первым с успехом дочери Корду поздравил британский теннисист Энди Маррей. "То, что делает семья Корды, – невероятно!" – написал Маррей в Twitter.

Отметим, что другая дочь Корды – Джессика, также профессионально занимается гольфом. А сын Себастьян занимает 50-ю строчку в рейтинге ATP и в 2021 году выиграл первый титул на уровне ATP.

Петр Корда – чешский теннисист, который побеждал на 10 турнирах ATP, выигрывал Australian Open в одиночке и в паре, играл в финале Ролан Гаррос. За карьеру заработал 10 млн долларов.

Нелли Корде – всего 22 года. За карьеру она выиграла уже восемь турниров.

Кстати, сердце красавицы уже занято. Она два года встречается с канадским хоккеистом Андреасом Атанасиу.

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