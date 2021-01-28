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Дочь легенды спорта любит фотографироваться голой: невероятно горячие фото

28 января, 00:14

Александр Трикиша Александр Трикиша

Джози Кансеко не стесняется показывать свое тело миллионам поклонников в соцсетях

Дочь одного из лучших бейсболистов в истории Хосе Кансеко Джози регулярно выкладывает интимные снимки в Instagram, чем уже заработала любовь более миллиона фанатов. Учитывая славу отца, а также матери – известной модели Джессики Кансеко – с раннего детства к персоне Джози было приковано внимание общественности, а с эффектными внешними данными девушке не составило труда построить успешную карьеру в модельном бизнесе.

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Также девушка известна отношениями с популярным блогером Логаном Полом, который в феврале сразится с Флойдом Мейвезером по правилам бокса.

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модель девушка WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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