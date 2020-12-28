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До нее так купальники не носил никто. Чемпионка по кунг-фу сделала пляжную революцию

28 декабря, 13:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Девушка не стесняется выкладывать в соцсети обнаженные фото

Пятикратная чемпионка Италии по кунг-фу Валентина Фрадеграда бросила спорт ради модельного бизнеса и заработала огромную популярность благодаря революции в купальниках. Девушка разработала дизайн "перевернутого" бикини, что сразу же стало трендом.

Сейчас девушка ведет блог в Instagram, где у нее 2,6 миллиона фолловеров, и имеет собственную линейку одежды. Не забывает красотка и о своих фанатах, радуя их откровенными снимками. Например, накануне Валентина поздравила всех с Рождеством откровенным фото в красном бикини с белой опушкой, как у Санты.

А еще на странице Фрадеграды можно найти немало откровенных фото. На некоторых их них девушка позирует полностью обнаженной.

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девушка купальник WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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