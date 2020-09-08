Директор "Тур де Франс" подхватил COVID-19 и мог заразить премьер-министра Франции

Теперь Прюдомм покинет соревнования на одну неделю

Директор престижнейшей веломногодневки "Тур де Франс" Кристиан Прюдомм заразился коронавирусом – сообщает L'Equipe. В выходной день 7 сентября он прошел тест на COVID-19 со всеми участниками гонки, и результат анализа оказался положительным. Ранее мы сообщали, что победитель второго этапа "Тур де Франс" посвятил победу умершему отцу.

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Также зараженными оказались четверо сотрудников команд Team Cofidis, AG2R La Mondiale, Ineos Grenadiers и Mitchelton-Scott. Они были вынуждены покинуть соревнования. А вот результаты тестов всех гонщиков отрицательные.

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Теперь Прюдомм покинет соревнования на одну неделю – до следующего дня отдыха. Временно исполнять его обязанности будет Франсуа Лемаршан. Также стало известно, что накануне Прюдомм общался с премьер-министром Франции Жаном Кастексом, который также пройдет тестирование на COVID-19.

Реклама Премьер-министр Франции Жан Кастекс и директор "Тур де Франс" Кристиан Прюдомм / Фото: Reuters В тренде Видео голов и обзор матча Испания – Украина в Лиге наций

Напомним, что в этом году даты "Тур де Франс" были сдвинуты на два месяца из-за пандемии. Гонка проходит с 29 августа по 20 сентября 2020 года в рамках Мирового тура UCI 2020.

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