Девушка в Минске убежала от трех силовиков – и ее сразу позвали в регби (видео)

В Беларуси, в связи с охотой силовиков на протестующих, появился новый национальный вид спорта – "доганялки". И в нем уже определили чемпиона! Героем соцсетей стала девушка, сумевшая на улице в Минске убежать от трех мужчин в форме, хотя те пытались ее задержать как при помощи захватов руками, так и подножек. Все тщетно. При этом двое представителей закона, которых девушка оставила с носом, еще и врезались друг в друга.

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Закадровый голос на этом видео не менее колоритный, чем сам побег.

"Когда не хочешь давать телефончик парням", "Давно я так спортивным победам наших людей не радовался", "Срочно ей портфель председателя федерации по легкой атлетике!" – пишут в комментариях под этим видео пользователи соцсетей

Между тем капитан женской сборной Беларуси по регби Мария Шакуро, накануне вышедшая на свободу после 10-дневного ареста за участие в протестах, так восхитилась убежавшей от силовиков девушкой, что предложила ей стать игроком ее клуба – минской "Гражданочки".

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"Суть регби-7, в которое мы играем, – не войти в контакт, а избежать контакта. Нужно убежать и "положить" попытку. И в этом видео как раз можно наблюдать, как человек идеально избегает контакта за счет нескольких людей. Реализуется один из принципов регби, очень похоже на нашу игру. Правда, тут мы видим игру "один против всех". Безусловно, если это девушка, она подошла бы нам в команду", – цитирует Марию Шакуро Tribuna.com

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Ранее мы писали, что бывшего вратаря сборной Беларуси судили за участие в протестах против Лукашенко. Василия Хомутовского обязали заплатить штраф.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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