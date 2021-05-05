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Девочки, учитесь, как делать засосы: украинский гимнаст показал тело в отметинах

5 мая, 16:45

Елена Павлова Елена Павлова

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев пошутил после банок, а Жан Беленюк и Максим Звонов ответили на пост коллеги

В январе олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев был временно отстранен от соревнований и никак не прокомментировал эту ситуацию. Однако спортсмен все равно продолжает подготовку к Играм-2020 в Токио. А сегодня подколол представительниц прекрасного пола.

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"Девочки, учитесь, как делать засосы, а не вот эти ваши сюси пуси", – пошутил гимнаст на своей странице в Instagram и добавил: "На самом деле банки – топ"

"Засосы пылесоса", – отреагировал с улыбкой баскетболист Максим Звонов. "Если найдешь такую умелицу, ничего кроме, плеча ей не давай", – ответил шуткой борец Жан Беленюк. А украинский гимнаст Антон Давыденко подыграл: "Боюсь тех девочек, которые смогу сделать такой засос".

Напомним, что, видимо, из-за отстранения Верняев пропускал и чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который прошел 21-25 апреля в Базеле.

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Ранее мы рассказывали, что Олег Верняев и серебряный призер Игр, борец и народный депутат Жан Беленюк устроили разборки после бани. Спортсмены сначала устроили заплыв в снегу. А затем Олег решил бороться с Беленюком и тут же пожалел об этом.

Олег Верняев на брусьях Видео: Instagram

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