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"Дерзкая в мини-юбке": такой вы нашу дзюдоистку-красавицу еще не видели

12 марта, 23:25

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Дарья Белодед предстала в новом образе перед тысячами поклонников в Сети

Под конец рабочей недели одна из самых привлекательных девушек украинского спорта Дарья Белодед решила порадовать своих фанатов новой фотографией. Знаменитая дзюдоистка показалась в несвойственном ей наряде: мини-юбке и эффектных босоножках на шпильках, подчеркнув красоту своих стройных ног.

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Недавно Белодед призналась в любви перед 8 Марта.

При этом девушка улыбается, спрятав бесики в глазах. А сам кадр представлен черно-белым, чтобы не упустить и оценить самое главное.

На язык так и просятся слова песни группы Чайф: "Я снова вижу тебя такой – дерзкой в мини-юбке, где мой покой?"

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За три часа свое восхищение Дашей выразили около 17 тысяч ценителей женской красоты.

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В прошлом году 20-летняя киевлянка уже проводила фотосессию в центре Киева в похожем наряде. Но тогда все фотографии были цветными.

Дарья Белодед

Дарья Белодед / Фото: Instagram

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Напомним, Дарья – двукратная чемпионка мира по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Летом она выступит на Олимпийских играх в Токио.

Ранее дзюдоистка Белодед нашла свой способ перезагрузки.

Смотрите, как Даша развлекалась в Доминикане:

Дарья Белодед в Доминикане

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фото дзюдо мини-юбка Дарья Белодед
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