Деревня в Лапландии хочет принять летнюю Олимпиаду: изнывающий олень и растаявшие горы

Самая холодная деревня Финляндии Салла выразила желание принять летнюю Олимпиаду 2032 года и привлечь внимание к проблеме глобального потепление. Поселок находится в Лапландии, севернее Полярного круга, и местные жители уже привыкли к суровым условиям, но боятся, что через 11 лет из-за потепления климат сильно изменится и в деревне станет тепло. Ранее стало известно, что Украина борется за проведение Олимпиады.
Оргкомитет Саллы уже запустил сайт заявки на проведение Олимпиады, разработал пиктограммы всех видов спорта, слоган и символ соревнований. Символом Игр стал страдающий от жары северный олень по имени Кеса – в переводе с финского "лето".
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Слоган потенциальной Олимпиады: "Тепло в сердцах у нас уже есть, а теплое место скоро будет". А в качестве логотипа Игр используются растаявшие горы. Скоро организаторы заявки откроют магазин атрибутики ОИ-2032 в Салле.
Таким образом жители деревни хотят привлечь внимание к проблеме глобального потепления. На сайте заявки даются советы, как можно остановить процесс изменения климата.
Ранее стало известно, что Австралия готова побороться за Олимпиаду 2032 года.
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