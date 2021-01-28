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Деревня в Лапландии хочет принять летнюю Олимпиаду: изнывающий олень и растаявшие горы

28 января, 16:56

Елена Павлова Елена Павлова

Жители деревни хотят привлечь внимание к проблеме глобального потепления

Самая холодная деревня Финляндии Салла выразила желание принять летнюю Олимпиаду 2032 года и привлечь внимание к проблеме глобального потепление. Поселок находится в Лапландии, севернее Полярного круга, и местные жители уже привыкли к суровым условиям, но боятся, что через 11 лет из-за потепления климат сильно изменится и в деревне станет тепло. Ранее стало известно, что Украина борется за проведение Олимпиады.

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Оргкомитет Саллы уже запустил сайт заявки на проведение Олимпиады, разработал пиктограммы всех видов спорта, слоган и символ соревнований. Символом Игр стал страдающий от жары северный олень по имени Кеса – в переводе с финского "лето".

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Слоган потенциальной Олимпиады: "Тепло в сердцах у нас уже есть, а теплое место скоро будет". А в качестве логотипа Игр используются растаявшие горы. Скоро организаторы заявки откроют магазин атрибутики ОИ-2032 в Салле.

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Олимпиада-2032 в деревне Салла/Фото Save Salla

Олимпиада-2032 в деревне Салла/Фото Save Salla

Таким образом жители деревни хотят привлечь внимание к проблеме глобального потепления. На сайте заявки даются советы, как можно остановить процесс изменения климата.

Ранее стало известно, что Австралия готова побороться за Олимпиаду 2032 года.

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters
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Олимпийские игры лапландия заявка Олимпиада-2032
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