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Дайте ему титул, пока никто не пострадал: боец чумовым приемом едва не сломал сопернику шею

26 марта, 21:36

Александр Трикиша Александр Трикиша

Ислам Омаров одержал 10-ю победу подряд в MMA

Российский боец смешанных единоборств Ислам Омаров одержал победу над своим соотечественником Бибертом Туменовым на турнире ACA 120. Победителя удалось определить лишь судейским решением, но зрителям надолго запомнится прием Омарова в конце второго раунда.

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Омаров схватил соперника возле сетки и резко бросил головой вниз. Туменов так мог и шею сломать, но, к счастью, боец избежал серьезной травмы и продолжил бой.

В комментариях под видео болельщики сравнивают бросок Ислама с "дагестанскими авиалиниями", а один из них предложил "отдать ему титул, пока никто не пострадал". Отметим, что Омаров одержал 10-ю победу подряд.

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Смотрите яркие нокауты:

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MMA смешанные единоборства

Источник: Сегодня|Спорт

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