Датский бадминтонист, заразившийся коронавирусом в Киеве, нанял самолет и в капсуле улетел домой

Виктор Аксельсен серьезно потратился, чтобы после чемпионата Европы в Украине, где у него диагностировали COVID-19, оперативно вернуться на родину

Датский бадминтонист Виктор Аксельсен, который после полуфинала чемпионата Европы в Киеве получил известие о положительном тесте на коронавирус и из-за этого не смог побороться за "золото", вернулся в Данию.

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Для этого серебряный призер киевского Евро арендовал самолет и оплатил услуги медиков, сопровождавших его в пути. Всю дорогу Аксельсен провел в специальной защитной капсуле.

"В первую очередь хочу сказать большое спасибо за ваши душевные сообщения. Это потрясающая поддержка, которая радует и дает мне новую энергию в этой необычной ситуации, – написал у себя в Facebook перед отлетом из Киева 27-летний Виктор Аксельсен. – С тех пор как я сдал положительный тест на коронавирус, я находился в изоляции в номере отеля в Украине. У меня только очень незначительные симптомы (не чувствую запаха и вкуса), но в остальном я в порядке"

"После размышлений и разговоров с моим коллективом я решил лично оформить и оплатить частный самолет скорой помощи, который безопасно транспортирует меня домой в Данию, конечно же, согласно всем действительным коронавирусным ограничениям"

"Меня будут перевозить – сначала скорая, потом самолет и наконец-то еще одна скорая в Дании. На протяжении всей дороги я буду находиться в так называемой изоляционной камере (IsoArk N36- 7)"

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"В дороге меня будет курировать медперсонал, который позаботится о том, чтобы я благополучно добрался домой, не подвергая других риску заражения. Меня "выпустят" из изоляционной камеры только в Копенгагене. Конечно же, по возвращении в Данию меня ждет еще одно тестирование на коронавирус"

Ранее мы писали, что медали чемпионата Европы по биатлону в Киеве вручал дрон.