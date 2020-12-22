Что посмотреть на праздники: топ-5 спортивных сериалов

Рассказываем о фильмах, которые вышли на экраны в 2020 году

Новогодние праздники и последующий за ними локдаун усадят большинство украинцев на диван перед телевизором. В эти дни "живого" спорта будет мизер.

Реклама

Благо в последние годы киноматографисты обратили взоры к спортивным темам. Облегчим выбор фанатам и расскажем, какими сериалами можно заполнить свободное время.

Топ-5 спортивных сериалов 2020 года

"Ход королевы" ("Ферзевый гамбит")

1 сезон, 7 серий. Рейтинг IMDb – 8,7 (175 925 голосов)

Мини-сериал года. Семь серий о сироте Бет Хармон, которая в приюте научилась играть в шахматы. Бет стремится стать величайшим шахматистом мира, но при этом страдает от наркотической и алкогольной зависимости. Кстати, мы сыграли в шахматы против Хармон – и победили 5:2.

Реклама

"Цепляясь за лед"

1 сезон, 10 серий. Рейтинг IMDb – 7,7 (9 448 голосов)

Драматический сериал о фигурном катании. После серьезной травмы перспективная одиночная фигуристка Кэт готовится распрощаться с карьерой, но неожиданно получает шанс вернуться в спорт в парном катании. Она знакомится со своим партнером Джастином – он мог бы выступать на Олимпийских играх, если бы не его разгульный образ жизни. Совместная работа меняет жизни обоих фигуристов.

"Тед Лассо"

1 сезон, 10 серий. Рейтинг IMDb – 8,7 (25 192 голоса)

Тренер студенческой команды по американскому футболу привел своих парней к чемпионству. И получил приглашение от клуба английской Премьер-лиги ФК "Ричмонд". Тед согласился сразу, хотя ничего и не смыслил в классическом футболе. Он любит тренировать и больше заботится о людях, чем о победах.

В тренде Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)

Реклама

"Игра родом из Англии"

1 сезон, 6 серий. Рейтинг IMDb – 7,6 (10 698 голосов)

Драма о зарождении английского футбола. Действие происходит в Англии в конце 1870-х — начале 1880-х годов. Сначала футбол был спортом для привилегированных слоев общества, но затем в него стали играть представители рабочего класса. Яркими представителями английского футбола тех времен с двух разных ступеней социальной лестницы стали Артур Киннэрд и Фергус Сутер.

"Печная лига"

1 сезон, 16 серий. Рейтинг IMDb – 8,3 (268 голосов)

Южнокорейская дорама о бейсбольной команде под названием "Мечты" – аутсайдере чемпионата. Но все меняется с приходом нового тренера, который намерен во что бы то ни стало привести своих подопечных к успеху и признанию. Ему придется искать правильную мотивацию, которая могла бы помочь игрокам снова поверить в свои силы.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама