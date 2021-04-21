Українська
$ 28,01
33,74
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Что это за богиня? Знойная украинская волейболистка открыла пляжный сезон

21 апреля, 15:42

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Дарья Дуденок завершила сезон в чемпионате Украины и отправилась в отпуск в Шарм-эль-Шейх, демонстрируя свою идеальную фигуру на египетских пляжах

Либеро Дарья Дуденок, безусловно, одна из самых красивых волейболисток Украины. Девушка становилась чемпионкой Украины в составе Химика, брала трофеи с нынешним лидером женской лиги Прометеем. А теперь защищает цвета Полесья. Однако сезон уже закончился, и девушка отправилась греться на пляжах солнечного Египта.

Реклама

Читайте также: Охладила упругое тело в водопаде: фото соблазнительной украинской волейболистки

Реклама

"Ой, ой. Что это за богиня?", – пишут Дуденок поклонники. А иностранцы признаются, что ради нее следят на чемпионатом Украины.

Дарья – воспитанница Киевского областного лицея-интерната физкультуры. Девушка очень популярна в социальной сети Тик Ток, где ее ролики набирают тысячи лайков и массу просмотров.

В тренде
Шахтер – Динамо: видео гола и обзор украинского классико

Девушке было 12 лет, когда она решила пойти на волейбол: "Я до этого занималась другими видами спорта – становилась первой и уходила. А вот на волейболе мне сказали, что я "деревянная" и никогда не буду играть на серьезном уровне. Прихожу домой после этого и говорю: "Мам, я хочу на чемпионат мира". Папа начал со мной заниматься, уделял много времени, ходил со мной на тренировки. Со временем пригласили в спортинтернат в Белой Церкви. Иду к своей цели".

Реклама

Ранее мы также писали, что пышногрудой волейболистке делают предложения на пляже. Сногсшибательная бунтарка Кайла Симмонс перебралась в солнечную Калифорнию.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

волейбол купальник волейболистка
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тарасова – змея! Оксану Баюл поддержали в войне против России
Тарасова – змея! Оксану Баюл поддержали в войне против РоссииДругие
Это фантастика! Удар в снукере заставил экспертов открыть рот от удивления
Это фантастика! Удар в снукере заставил экспертов открыть рот от удивленияДругие
Секс-символ украинского спорта приподняла футболку и засветила трусики (фото)
Секс-символ украинского спорта приподняла футболку и засветила трусики (фото)Другие
"Я готова показаться вам без волос". Фото украинской гимнастки во время химиотерапииДругие
На одной ноге через всю Канаду: почему за неизвестного марафонца болели королева Британии и Папа Римский
На одной ноге через всю Канаду: почему за неизвестного марафонца болели королева Британии и Папа РимскийДругие
Горячая велосипедистка едва удерживает грудь рукой и смеется: фото
Горячая велосипедистка едва удерживает грудь рукой и смеется: фотоДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять