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Чертова дюжина для Украины: снова без медалей на ЧМ по биатлону

16 февраля, 14:57

Олег Люлька Олег Люлька

В женской индивидуалке лучший результат из украинок показала Анастасия Меркушина, ставшая 13-й

Украина снова без медалей на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке. Сегодня лучший результат в индивидуальной гонке из наших девушек показала Анастасия Меркушина, с одним промахом ставшая 13-й. Остальных подвела стрельба.

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Юлия Джима (4 промаха) – 32-я, Вита Семеренко (2 промаха) – 41-я, Елена Пидгрушная (4 промаха) – 43-я.

"Золото" досталось Маркете Давидовой из Чехии, чисто отстрелявшей на всех огневых рубежах.

Индивидуальная гонка. Женщины

  • 1. Маркета Давидова (Чехия, 0+0+0+0) 42:27,7
  • 2. Ханна Эберг (Швеция, 0+0+1+0) +27,9
  • 3. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (Норвегия, 0+1+0+0) +1:04,0
  • 13. Анастасия Меркушина (Украина, 1+0+0+0) +2:28,0
  • 32. Юлия Джима (Украина, 0+3+0+1) +4:06,4
  • 41. Вита Семеренко (Украина, 0+1+0+1) +4:39,1
  • 43. Елена Пидгрушная (Украина, 1+2+0+1) +4:55,0

Анастасия Меркушина
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Анастасия Меркушина / Фото: AFP

Пока что лучшим результатом Украины на чемпионате мира остается четвертое место в смешанной эстафете, после которого Пидгрушная обвинила обставившую ее шведку Эберг в хамских методах борьбы.

В среду, 17 февраля, индивидуальную гонку на биатлонном ЧМ побегут мужчины. Начало – в 15:30.

Видео: Сегодня

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биатлон сборная Украины по биатлону чемпионат мира по биатлону

Источник: Сегодня|Спорт

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