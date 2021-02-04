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Чемпионка Украины похвасталась откровенным купальником в бассейне "не для простых смертных"

4 февраля, 11:44

Олег Люлька Олег Люлька

Красотка Марина Андриенко в Турции приняла омолаживающую ванну

Чемпионка Украины и мира по фитнес-бикини Марина Андриенко напомнила о себе, поразив своими формами в "бассейне Клеопатры" в турецком Памуккале. От спортсменки-красотки в откровенном купальнике просто невозможно оторвать взгляд.

"По легенде, египетская царица принимала здесь омолаживающие ванны, а простым смертным нельзя было окунаться в бассейне под страхом смерти. Однако это всего лишь легенда, и сама Клеопатра никакого отношения к бассейну не имеет. Но водичка здесь и вправду волшебная", – поделилась впечатлениями от купания Марина Андриенко у себя в Instagram

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Марина Андриенко Видео: Instagram

Напомним, в 2017 году Марина Андриенко добилась всемирного признания. В Будапеште она триумфовала в номинации Bikini Pro и Miss Bikini +165 и стала абсолютной чемпионкой планеты. А годом ранее Марина стала абсолютной чемпионкой Украины и победительницей в категории фитнес-бикини свыше 168 см.

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Красотка не впервые повышает градус в соцсетях. В свое время Марина написала, чтобы ее фолловеры вызывали пожарных: "Уровень самооценки на сегодня: вызывайте пожарных, потому что я – огонь". "Желательно машин 5-6 нужно вызвать! Такой Огонище", – комментировали тогда подписчики.

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фитнес-бикини WAGs Марина Андриенко

Источник: Сегодня|Спорт

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