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Запорожье примет чемпионат Украины по бразильскому джиу-джитсу. Ответы на главные вопросы про турнир

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
2 сентября, 15:47
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В чем уникальность бразильского джиу-джитсу и почему этот вид единоборств популярен среди детей – отвечает вице-президент лиги TMS
Вице-президент лиги TMS Сергей Погосян - о чемпионате Украины по бразильскому джиу-джитсу
Вице-президент лиги TMS Сергей Погосян - о чемпионате Украины по бразильскому джиу-джитсу

Запорожье в ближайшие дни примет чемпионат Украины по бразильскому джиу-джитсу. 4 и 5 сентября Лига TMS проведет во Дворце Спорта двухдневный турнир, на который заявились более тысячи участников из разных стран.

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Вице-президент лиги Сергей Погосян отвечает на вопросы о чемпионате.

— Кто из иностранных спортсменов выступит на чемпионате Украины?
— Нас ждут выступления представителей Молдовы, Израиля, Армении, Азербайджана, Грузии, Беларуси, Великобритании и даже Кувейта.

— В чем главные отличия чемпионата Украины от других турниров организации?
— Чемпионат Украины – более масштабный, чем открытые турниры, которые мы проводили в Запорожье и в Харькове в этом сезоне. Даже исходя из его названия – это более серьезные соревнования для спортсменов в плане престижа, наград и рейтинга. Также, чемпионат Украины отличается и количеством регистраций. Еще год назад мы начинали с 500 заявок, а на этом турнире их более тысячи. Стало больше компетиторов заявляться в категории Masters 1 и 2 – это спортсмены в возрастных дивизионах 30+ и 35+. За этот год в Украине появилось большое количество пурпурных, коричневых и черных поясов, в связи с чем эти категории стали более конкурентными. У спортсменов из других стран также появляется все больше интереса к Лиге TMS, что отражается на количестве участников.

— Какие призы ждут победителей?
— Мы практикуем денежное поощрение спортсменов с самого первого турнира Лиги TMS. Потому что понимаем, что быть активными компетитором – это ежедневный труд, тренировочные сборы и затраты. Поэтому мы хотим мотивировать участников соревнований Лиги TMS и дальше выступать на наших турнирах и развиваться вместе с нами. Чемпионат Украины не будет исключением, помимо наградных медалей и памятных подарков, мы заявили призовой фонд в размере 110 000 грн.

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— Кто из участников может претендовать на эти денежные призы?
— Получить денежные награды смогут дети, подростки и взрослые, которые заявятся в абсолютную категорию, заняв призовые места в своих дивизионах. Абсолютка — это открытая категория, где выступают все пояса. Например, синий пояс может бороться с коричневым и победить! Для детской абсолютки мы продумали больше весовых дивизионов и максимально простые правила, чтобы это было безопасно для маленьких участников. Что касается взрослых, в абсолютке они борются по самым жестким правилам, уже на профессиональном уровне. Также, денежный бонус можно получить за самый быстрый болевой или удушающий приемы, и побороться за этот приз могут даже самые маленькие представители от 4-х лет.

— Бразильское джиу-джитсу играет немаловажную роль при подготовке бойцов ММА. Выступают ли на турнирах лиги профессиональные спортсмены из смежных видов спорта?
— На наших чемпионатах выступают не только джитсеры, но и представители ММА, самбо, дзюдо, хортинга, вольной борьбы и других единоборств. Что касается чемпионата Украины, у нас есть отличная новость для фанатов Ярослава Амосова. Первый украинский чемпион Bellator выступит в двух разделах: GI – борьба в кимоно и NO GI – борьба в шортах и рашгарде. Уверен, Ярослав заявится и в абсолютную категорию, где поборется за призовой фонд. Также, чемпионка WWFC и боец промоушена ONE FC Алена Рассохина везет на чемпионат Украины целую команду своих учеников. Поэтому этот турнир обещает стать ярким и очень конкурентным событием.

Чемпион Bellator Ярослав Амосов
Чемпион Bellator Ярослав Амосов

— Каких участников на чемпионате Украины будет больше: взрослых или детей?
— Детских регистраций больше, это примерно 60 процентов участников. Но хочу отметить, что во многих взрослых категориях очень конкурентные и большие сетки.

— Почему бразильское джиу-джитсу так популярно именно среди детей?
— Потому что это одно из наименее травмоопасных боевых искусств. Правила соревнований, весовые и возрастные категории Лиги TMS продуманы таким образом, чтобы ребенок продемонстрировал свои умения, не получив при этом травму. К тому же, каждый турнир TMS мы стараемся делать, как большой праздник, и детям это нравится. Мы снимаем про них кино и разные ролики, с каждого турнира есть тысячи качественных фотографий, прямые трансляции, что немаловажно и для родителей. А когда ребенок может получить еще и денежный приз – это дополнительная мотивация и повод любить бразильское джиу-джитсу.

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— Можно ли сказать, что фишка бразильского джиу-джитсу в том, что этот спорт доступен для людей любых возрастов?
— Безусловно! Можно отдать ребенка на первую тренировку в 4 года, а взрослый может впервые прийти и в 40, и в 50 лет. И, будучи белым поясом, то есть новичком, уже может стать чемпионом Украины в своем поясном дивизионе. Согласитесь, это очень мотивирует развиваться, продвигаться в поясной системе и выступать на соревнованиях.

Более того, мы активно развиваем направление инклюзивного джиу-джитсу, в рамках которого на наших соревнованиях выступают спортсмены с особенностями развития, ампутациями и разными серьезными травмами. Поэтому бразильское джиу-джитсу – адаптивное и универсальное боевое искусство, доступное для каждого.

— Что скажете об арене, которая примет чемпионат?
— Наша организация проводит турниры на самых современных аренах, и Дворец Спорта "Юность" – наша любимая локация. По отзывам тренеров и компетиторов, которые много выступали за границей, "Юность" ничем не уступает, а во многом – даже лучше некоторых европейских арен. Здесь все продумано до мелочей, на арене есть медиа-куб, экраны, отличный свет и звук. Уверен, мы еще ни раз проведем громкий турнир во Дворце Спорта.

— Как жителям Запорожья можно попасть на чемпионат Украины в качестве зрителей?
— Наши двери открыты абсолютно для всех! Мы с радостью ждем на чемпионате друзей, родителей и близких участников турниров, а также каждого, кто хочет познакомиться с бразильским джиу-джитсу и окунуться в атмосферу настоящего праздника.

Кстати, в начале декабря состоится трехдневный чемпионат Европы Лиги TMS. Мы планируем собрать больше 2000 участников, поэтому соревнования будут проходить с 3 по 5 декабря. Уже известно, что на чемпионат Европы TMS приедут сборные Израиля, Литвы, Молдовы и Казахстана. ЧЕ пройдет в Киеве, и я уже предлагаю всем спортсменам присоединиться к нам!

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— Почему бы вы порекомендовали познакомиться с бразильским джиу-джитсу всем, кто далек от этого спорта?
— Бразильское джиу-джитсу – это не просто вид спорта. Это целое коммьюнити и своего рода субкультура, которая объединяет людей от мала до велика с настолько разными интересами, профессиями и хобби, что я не перестаю этому удивляться. Вы можете встретить на ковре певца, актера, юриста, программиста, пилота, художника. Продолжать можно бесконечно. А еще у бразильского джиу-джитсу своя уникальная эстетика и способность влюблять в себя с первой тренировки. Нужно просто попробовать.

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