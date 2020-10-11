Бывший глава украинского футбола стал президентом Федерации легкой атлетики

Равиль Сафиуллин уже пробовал себя на нескольких спортивных должностях

В Федерации легкой атлетики Украины поменялся президент. Вместо Игоря Гоцула, который руководил организацией с 2012 года, им стал экс-президент Профессиональной футбольной лиги Равиль Сафиуллин.

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Передача полномочий произошла на отчетно-избирательной конференции ФЛАУ, которая в эти дни проходит в Днепре. За 65-летнего Сафиуллина проголосовали 16 делегатов конференции, за Гоцула – 11, пишет официальный сайт ФЛАУ.

Напомним, Сафиуллин – выпускник Донецкого мединститута, в 1990-х годах был вице-президентом ФК "Шахтер", с 2000 года длительное время возглавлял ПФЛ. Тогда еще не создали Премьер-лигу, так что ПФЛ руководила всем клубным футболом. Был народным депутатом от "Партии регионов". За последнее десятилетие Сафиуллин возглавлял госслужбу молодежи и спорта при Министерстве образования и науки, а также, после реорганизации, уже Министерство молодежи и спорта.

Вице-президентами ФЛАУ избрали призерку Олимпийских игр Елену Говорову, Виктора Гринюка и Владимира Рудюка.

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Марина Бех прыгает на улицах Берлина Видео: Instagram

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