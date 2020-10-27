"Было опасно худеть": уникум Белодед объяснила первое поражение за полгода

Самая молодая двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед прокомментировала свое первое выступление после карантина на турнире в Будапеште. Украинская спортсменка объяснила первое поражение за полтора года, выйдя на татами после 8-месячного перерыва из-за карантина. В итоге в новом весе до 52 кг Белодед завоевала "бронзу".

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На своей страничке в Instagram Дарья поблагодарила Бога и обстоятельства за этот шанс, поскольку многие спортсмены из других стран даже не имеют возможности полноценно тренироваться и уезжают из своей страны, чтобы принять участие в соревнованиях. "Это ужасно", – считает украинка.

Дарья Белодед / Фото: Instagram

"Впервые я выступала в другом весе, так как сейчас опасно худеть и рисковать своим телом. Мы с тренерами решили выступать в категории до 52 кг, поскольку мне нужен был соревновательный опыт после долгого перерыва. Конечно, результатом я не очень довольна, ведь мне важна только золотая медаль. Но это был очень интересный опыт – другой вес, другой бой и другие соперники", – написала Белодед.

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Золотая схватка / Фото: AFP

Дарья счастлива, что снова может соревноваться: "Когда долго нет соревнований, пропадает мотивация и человек унывает, а эти соревнования открыли во мне новое дыхание и мотивацию".

Недавно дзюдоистка Белодед закрутила роман с чемпионом мира из "Динамо". Пару видели вместе на премьере фильма о Дарье.

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