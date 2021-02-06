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Брутальный бородач из рестлинга стал женщиной и показал свою новую внешность

6 февраля, 13:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

В мире спорта появился ещё один трансгендер

Брутальный рестлер и звезда WWE Гейб Тафт, выступавший под псевдонимом Тайлер Рекс, объявил себя девушкой-трансгендером по имени Габби Тафт. Брутальный бородач выступал в WWE с 2009 по 2012 и славился своими коронным приемом "Пылающий молот". Он ушел из реслинга, чтобы больше времени проводить со своей супругой Присциллой и их дочерью. Однако что-то пошло не так…

"Предыдущие восемь месяцев были одними из самых мрачных в моей жизни. Эмоциональное потрясение, связанное с тем, что я трансгендер и вынуждена смотреть в лицо миру, несколько раз почти убивало меня. Однако день, когда я перестала заботиться о том, что думают другие люди, был днем, когда я действительно стала безграничной и позволила своему подлинному я выйти на свет", – написала Тафт в Instagram.

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Ранее мы писали о каминг-ауте Меган Бэнкс – чемпионки мира по биатлону. 23-летней канадской спортсменке Меган Бэнкс надоело скрывать то, чем она гордится.

А еще ранее знаменитый фигурист, у партнерши которого на льду оголилась грудь, заявил, что он – гей. Четырехкратный чемпион мира француз Гийом Сизерон совершил каминг-аут, выложив фото с парнем.

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