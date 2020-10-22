Українська
$ 28,27
33,53
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

BroFist от Parimatch

22 октября, 18:53

Актуально

Ведущий букмекер Украины в мире киберспорта компания Parimatch запускает новую рекламную кампанию

Цель кампании – повысить узнаваемость и популярность киберспорта в стране, а также объединить аудиторию, которая только в Украине уже насчитывает более двух миллионов человек. Это количество будет только расти, ведь недавно киберспорт также был признан официальным видом спорта в Украине.

Киберспорт получил огромный толчок к развитию в связи с пандемией коронавируса. В то время, как спортивные соревнования, включая Евро-2020 и Олимпиаду, были отменены, трансляции киберспортивных баталий продолжили собирать огромное количество зрителей.

Фанаты не могли не заметить, что после каждого успешного действия в игре тиммейты отдают друг другу кулаки в знак поддержки боевого духа команды. И чтобы показать, как именно это происходит, Parimatch запускает новый крутой ролик.

В нем показывается, как кулак путешествует по особенному миру, неотъемлемой частью которого является киберспорт и где каждый человек может быть киберспортсменом. Турниры уже собирают армии фанатов как перед дисплеями гаджетов, так и на стадионах, где они могут поддержать своих кумиров как кулаком, так и ставкой. Настоящие фанаты киберспорта заметят на видео и настоящих легенд киберспорта, например, Зевса, амбассадора компании Parimatch и чемпиона мира в двух версиях Counter-Strike. Ролик показывает, что за киберспортом будущее, где молодежь уже чувствует себя как дома.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

букмекеры киберспорт Parimatch BroFist
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине запретили проводить соревнования со зрителями на трибунах, но есть исключение
В Украине запретили проводить соревнования со зрителями на трибунах, но есть исключениеФутбол
Не умирать же: лучший прыгун Великобритании стал курьером (фото)
Не умирать же: лучший прыгун Великобритании стал курьером (фото)Другие
Четырехкратного чемпиона мира отстранили от спорта за супружескую измену
Четырехкратного чемпиона мира отстранили от спорта за супружескую изменуДругие
Украинский мотогонщик сенсационно победил на этапе чемпионата мира
Украинский мотогонщик сенсационно победил на этапе чемпионата мираДругие
Умер украинский судья, работавший на Олимпийских играх и в Лиге чемпионов
Умер украинский судья, работавший на Олимпийских играх и в Лиге чемпионовДругие
Российские спецслужбы пытались сорвать Олимпиады в Пхенчхане и Токио
Российские спецслужбы пытались сорвать Олимпиады в Пхенчхане и ТокиоДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять