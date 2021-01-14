Боярский забраковал новый гимн России на Олимпиаде

Российские знаменитости раскритиковали предложение заменить запрещенный гимн РФ на "Катюшу" на чемпионатах мира и Олимпиадах.

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Напомним, российским спортсменам запрещено выступать под своим флагом, а также использовать национальный гимн до 16 декабря 2022 года из-за санкций за махинации с допингом.

"Катюшу" в качестве альтернативной мелодии для крупных соревнований сегодня предложила комиссия спортсменов олимпийского комитета России. Утвердить это решение должен исполком ОКР, а затем одобрить – Международный олимпийский комитет.

"Это неправильное решение. Гимн вызывает чувство патриотизма, ответственности. А "Катюша" больше ассоциируется с военными временами. Никакого отношения к спорту это не имеет. Уж лучше взять "Вставайте, люди русские!" Прокофьева. Мне кажется, она лучше подходит", – заявил актер Михаил Боярский

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Михаил Боярский / Фото: Instagram

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"Какой-то бред. Под эту песню многие теряли своих отцов и мужей. А сейчас олимпийский комитет России вместо того, чтобы отстаивать спортсменов, предлагает это как гимн. Просрали все, что можно было просрать. А теперь совсем чушь какую-то придумали", – негодует депутат госдумы РФ Игорь Лебедев

Тем временем спортсмены РФ, если "Катюшу" таки утвердят в качестве замены запрещенному гимну России на соревнованиях, готовы выучить ее слова.

"Нам вообще для начала надо понять, сможем ли мы попасть на Олимпиаду или нет. Когда все прояснится, тогда будет время и выучить "Катюшу", и отрепетировать исполнение", – говорит чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков

Напомним, что санкции Всемирного антидопингового агентства по отношению к России запрещают использование ее спортсменами любых национальных символов – как гимна, так и флага. В частности, на чемпионате мира по гандболу среди мужчин, который в эти дни стартует в Египте, форму с флагом и гербом РФ запретили носить даже в гостинице, где живет команда. И не только в холле, но и в номерах.

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