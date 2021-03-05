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"Ботокс уже не поможет": очаровательную волейболистку оригинально поздравили с днем рождения

5 марта, 12:02

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Татьяна Демьянова отпраздновала 25-летие

Одна из самых очаровательных спортсменок Казахстана Татьяна Демьянова с размахом отпраздновала 25-летие. Девушка поделилась своим фото в соцсетях.

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Подруги с юмором подошли к празднику именинницы и заказали много разных шаров с забавными надписями: "Ботокс уже не поможет", "На год ближе к пенсии", "Ведьмы не стареют".

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Девушка начала заниматься волейболом в девятилетнем возрасте, когда ее семья переехала жить в Костанай. В секцию волейбола Татьяну привела мама.

Интересно, что Татьяна совмещает профессиональную карьеру в волейболе, с занятиями по тайскому боксу. Единоборствами красавица увлеклась во время отпуска и занимается им для самообороны, а лучшим боксером считает Флойда Мейвезера.

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волейбол волейболистка Татьяна Демьянова
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