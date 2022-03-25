Беженка из Украины выиграла марафон в Иерусалиме (фото)

Валентина Верецкая показала лучший результат среди женщин на ежегодном марафоне в Израиле. Девушка живет в Кракове и прибыла в Иерусалим по приглашению мэра

Валентина Верецкая стала лучшей на Иерусалимском марафоне / Фото: REUTERS

В Израиле сегодня состоялся ежегодный Иерусалимский марафон. Тысячи участников со всего мира поучаствовали в мероприятии несмотря на плохую погоду.

В марафоне проявила себя украинская беженка Валентина Верецкая, которая уехала из страны из-за российской военной агрессии. Наша соотечественница выиграла забег среди женщин, преодолев дистанцию за 2 часа и 45 минут.

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Среди мужчин лучшим стал эфиоп Агеза Геоди, пробежавший за 2 часа 37 минут. По итогам марафона жительница Николаева посвятила свою победу народу Украины.

"Я думала только об Украине, о моей семье и друзьях там. Так они услышат мой голос. Это для них, для народа Украины".

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Отметим, что из-за войны Валентина бежала в Польшу, а затем из Кракова прибыла в Израиль на марафон по приглашению мэра Иерусалима Моше Леона. Сам израильтянин, кстати, также участвовал в марафоне.

Верецкая, как и многие другие участники, бежали с украинскими флагами. 32-летняя Валентина является мастером спорта по легкой атлетике, а также чемпионкой Украины по легкоатлетическому кроссу.