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Бесстрашно прыгала с камней в океан: украинская чемпионка побывала в раю (видео)

8 апреля, 19:03

Елена Павлова Елена Павлова

Ярослава Магучих готовится к Олимпиаде в Токио под солнцем Португалии

Чемпионка Европы-2021 и рекордсменка Украины в прыжках в высоту Ярослава Магучих продолжает подготовку к Олимпийским играм-2020 в солнечной Португалии. В перерыве между тренировками днепрянка успела позагорать и даже попрыгать с камней в океан на живописном мысе Понта да Пьедаде.

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"Здесь так много прекрасных причин для счастья", – подписала фото с мыса в своем Instagram Ярослава

"Аж летать захотелось", "Что это за десант?", "Безупречный рай", "Вода невероятного цвета", "Как бы и мне хотелось с вами поплавать", – комментировали видео украинки ее фоловеры.

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Напомним, несмотря на свой юный возраст, Ярослава Магучих уже может похвастаться победами на этапе "Бриллиантовой Лиги", "серебром" чемпионата мира, абсолютным рекордом Украины и рекордом мира в возрасте до 20 лет (206 см), а с недавних пор – и "золотом" европейского первенства!

Смотрите, как Магучих устанавливает рекорды

Видео: Сегодня

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Португалия океан Прыжки в высоту Прыжки в воду легкая атлетика Ярослава Магучих
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