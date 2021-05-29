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Берегите головы! Прекрасная и опасная каратистка из Украины поразила растяжкой

Елена Павлова Елена Павлова
29 мая, 21:08
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Анжелика Терлюга не смогла выиграть чемпионат Европы-2021, однако не собирается опускать руки и принимает этот вызов накануне Олимпиады-2020 в Токио
Анжелика Терлюга имеет потрясающую растяжку
Анжелика Терлюга имеет потрясающую растяжку / Фото: Instagram

Титулованная украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая не смогла выиграть медаль на чемпионате Европы-2021, все равно не собирается отступать от намеченной цели и мотивирует своих подписчиков. Ранее спортсменка показала фото в купальнике и нарвалась на сравнение с Афродитой.

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"Чтобы добиться успеха, вы должны принять все вызовы, которые встречаются на вашем пути. Вы не можете просто принять то, что вам нравится. Немного мотивации от меня", – написала в Instagram Анжелика, выложив фото, на котором она бьет ногой и демонстрирует прекрасную растяжку

В середине апреля стало известно, что красотка-каратистка Анжелика Терлюга выходит замуж. Оказалось, что влюбленные познакомились примерно 16 лет назад на соревнованиях в Донецке.

Также секс-символ украинского спорта выиграла золото в Португалии, уничтожив каратистку из Египта. А сейчас готовится к Олимпийским играм в Токио-2020.

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