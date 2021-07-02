Белокурая чемпионка-красавица воткнула в себя десятки игл

Знаменитая американская горнолыжница Линдси Вонн во время процедуры иглоукалывания вспомнила своих собак, которые пострадали от дикобраза

Линдси Вонн / Фото: Instagram

Одна из самых привлекательных спортсменок в США до сих пор остается не замужем. Однако 36-летняя бывшая горнолыжница Линдси Вонн, которая завершила карьеру два года назад, не унывает и надеется на лучшее. Сексуальная девушка продолжает следить за своим телом и здоровьем и периодически радует поклонников новыми кадрами в соцсетях.

Недавно мы писали, что сексуальная горнолыжница работает в такси на курорте в США.

Сегодня уроженка штата Миннесота, что на севере Америки, показала себя во время иглоукалывания. Линдси впервые отдалась этой процедуре и теперь шутит, что знает ощущения своих собак после встречи с дикобразом. Видео Вонн выложила на своей страничке в Instagram.

Белокурой красавице не очень везет в личной жизни. Ее брак с Томасом Вонном распался после четырех лет. Позже Линдси встречалась со знаменитыми темнокожими гольфистом Тайгером Вудсом и хоккеистом Пи-Кей Суббаном, но и с ними не сложилось.

Вонн – одна из лучших горнолыжниц в истории, олимпийская чемпионка и чемпионка мира, многократная победительница этапов Кубка мира.

Время вне спорта она тоже любит проводить активно.

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