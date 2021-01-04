Белая зависть: украинская спортсменка показала невероятные сугробы в Европе

Звезда украинского велоспорта Яна Беломоина проводит сейчас время в Словении. В соцсети спортсменка запостила фото настоящей зимы.

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Пока в Украине дождь и слякоть, в Словении намело будь здоров. На прочищенной трассе снег выше головы Яны.

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Напомним, что Яна выступает в маунтинбайке, дисциплина кросс-кантри. У нашей спортсменки есть бронза чемпионата мира 2015 года, а также "золото" чемпионата Европы 2017 года, и "серебро" европейского первенства 2019 года.

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Напомним, что во время "золотого" выступления Беломоиной на Евро-2017 произошел казус с украинским флагом, который Яне вручили в руки за несколько десятков метров до финишной ленточки. На радостях спортсменка не уследила за полотнищем, и оно накрутилось на заднее колесо велосипеда. Однако девушка не растерялась и с гордостью вышла из ситуации – она взяла своего железного коня в руки и с ним на плечах пересекла финишную линию, не повредив государственный символ. Позже Яна позировала с этим флагом на плечах.

Вместе с тем, в интервью "Сегодня" Яна Беломоина рассказывала о гонках-боевиках, 800 км за 8 дней в Южной Африке и одном велосипеде на десятерых. "Наш вид спорта очень опасен, – говорила Яна. – Из-за падения часто ломают ключицы, руки, ноги. О постоянных синяках и речи не идет. У меня самой серьезной травмой был перелом запястья. Но я быстро вернулась в седло. Задерживаться в гипсе было нельзя".

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